“No registra antecedentes en el sistema educativo”, afirmó el ministro de Educación de Santa Fe

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, afirmó que el adolescente que protagonizó el ataque en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, que dejó un muerto, “no registra antecedentes en el sistema educativo”, al tiempo que remarcó que se trata de un hecho sin precedentes en la provincia.

“Tenemos algunos datos y certezas, además de cuestiones que ya estamos trabajando. Sabemos que van a surgir interpretaciones e hipótesis, pero tenemos que ponernos del lado de la comunidad”, señaló el funcionario durante una conferencia de prensa que compartió con otras autoridades provinciales.

En ese marco, Goity insistió en que “no existen antecedentes de casos así en la provincia” y llamó a evitar especulaciones mientras avanza la investigación.

Del encuentro también participó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien expresó sus condolencias a la familia de la víctima y aseguró que el Gobierno provincial puso a disposición todos sus recursos para asistir a la comunidad.

“Estamos en contacto con los padres de la víctima y sabemos que no hay palabras ni actos que puedan remediar esta pérdida. Estamos para acompañar a toda la comunidad y trabajando con las distintas áreas”, sostuvo.

Por su parte, el senador provincial por el departamento de San Cristóbal, Felipe Michlig, calificó el hecho como “un trágico acontecimiento” y destacó que ocurrió en una de las “escuelas más prestigiosas de la región”, con una matrícula de alrededor de 1.500 estudiantes. “Nos sentimos orgullosos de la tarea que se lleva adelante y que lamentablemente se ve empañada por este suceso”, expresó.

Con información de la agencia NA