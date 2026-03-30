Vaca Muerta se consolida como polo global y atrae elogios en la cumbre energética mundial

Esta semana se celebró en Houston, Texas, la CERA Week 2026, la conferencia anual de energía más importante del mundo y Neuquén recibió el apoyo de voces clave de la industria petrolera global. Los principales empresarios del sector destacaron la oportunidad única de crecimiento que presenta Vaca Muerta y elogiaron la gestión provincial del gobernador Rolando Figueroa, quien asistió a esta cumbre mundial para gestionar nuevas inversiones.

El mandatario de Neuquén expuso en un auditorio en el que había entusiastas CEOs y directivos de empresas, además del secretario coordinador de Energía de la Nación, Daniel González, quien también destacó el presente neuquino. El panel que tuvo como protagonista a Figueroa fue el de “Vaca Muerta CEO & Policy”.

Ante esa importante audiencia, el gobernador confirmó que la Provincia trabaja en un esquema de beneficios fiscales para el GNL, que incluirá una reducción de las regalías y exenciones impositivas, para mejorar la competitividad internacional. “En el caso específico del GNL, estamos trabajando para establecer una alícuota diferencial en materia de regalías”, aseguró.

El mandatario neuquino analizó que, a diferencia de Estados Unidos, donde se paga el impuesto a los ingresos brutos sobre el gas antes de su licuefacción, en Neuquén no se aplicará para así “mejorar la competitividad”. Además, recordó que las exportaciones “están gravadas a tasa cero”.

Como parte de los beneficios pensados para atraer nuevos inversores, Figueroa subrayó que la carga impositiva ya es significativamente baja en comparación con otros mercados y adelantó que el metano podría tener aún menores cargas. “Estamos preparados para la competencia”, dijo y explicó que, además del potencial que posee el subsuelo neuquino, se valora la “estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y un trabajo en equipo del gobierno nacional, el gobierno provincial, gobiernos municipales, las operadoras, las empresas locales y su gente”.

Neuquén también tiene el régimen provincial “Invierta Neuquén” que ofrece estabilidad fiscal por 10 años, exenciones impositivas, acceso a financiamiento y se lo conoce como el “RIGI neuquino”.

En su disertación en Houston, Figueroa también destacó la sintonía con el gobierno nacional que permitió avanzar en leyes claves, además del RIGI. “A partir de leyes nacionales y provinciales, construimos un marco de seguridad jurídica que hoy constituye un capital intangible altamente valorado”. “No solo ofrecemos seguridad jurídica, sino también seguridad política y una región libre de conflictos. Se trata de provincias con paz social, otro intangible clave para el desarrollo”, concluyó.

Las voces de los CEOs

El presidente y CEO de Continental Resources, Doug Lawler, señaló que “Argentina tiene la capacidad de exportar y contribuir materialmente al perfil energético global”. El empresario estadounidense agregó: “En Continental nos tiene emocionados la cooperación entre el gobierno federal y el gobierno provincial y el liderazgo que está fomentando la inversión. Es absolutamente lo correcto para impulsar el mayor valor para Argentina, para las provincias y para los ciudadanos del país”.

Por su parte, Pablo Vera Pinto (cofundador de Vista Energy) señaló: “Necesitamos disfrutar de este momento en el que las condiciones están mejorando realmente. Llegó la hora de invertir y de crecer agresivamente, porque creo que las condiciones son las mejores que hemos visto en 20 años”.

Ricardo Markous (CEO de Tecpetrol) indicó: “Siempre decimos que podemos hacer Vaca Muerta, podemos hacer Los Toldos 2, podemos hacer todos esos proyectos porque tenemos este ecosistema de pequeñas empresas del cual estamos muy orgullosos”.

Felipe Bayon (CEO de GeoPark Limited) manifestó. “Vaca Muerta es un recurso de clase mundial, tiene un ecosistema altamente desarrollado y tiene un gran talento. Así que volvimos a Vaca Muerta, tuvimos conversaciones con Pluspetrol y estamos agradecidos porque pudimos firmar el acuerdo en la oficina del gobernador Figueroa”, dijo. Y expresó: “Pudimos empezar a perforar porque la industria realmente trabaja unida. Así que vemos que hay una oportunidad para hacer más”.

Javier Rielo, vicepresidente de Americas TotalEnergies, consideró que “los recursos que tenemos en Vaca Muerta son enormes. Podemos abastecer el mercado local y necesitamos crear nuevas salidas para el gas. Al tiempo que Hugo Eurnekian, CEO de la Compañía General de Combustibles (CGC), señaló que ”una de las cosas más importantes que creo que le falta a Argentina para acelerar es el capital. Y este nuevo entorno permite, creo, acelerar mediante la llegada de nuevo y mayor capital para desarrollar este recurso enorme y de alta calidad que tenemos, que es Vaca Muerta“. Mientras que Rodolfo Freyre, vicepresidente de Gas and Power de Pan American Energy, concluyó: ”Estamos felices de que el primer buque llegará en junio del año que viene, así que falta un año y un par de meses para que veamos a Argentina empezando, al menos a nivel de puesta en marcha, a producir GNL“.