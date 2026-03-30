Trump afirma que quiere tomar el petróleo de Irán después de enviar miles de soldados más a la zona

Donald Trump fue claro: quiere “tomar el petróleo de Irán” y, para ello, se plantea conquistar la isla iraní de Jarg, la principal terminal de exportación petrolera del país, ubicada en el golfo Pérsico.

El mandatario dijo en una entrevista con el periódico Financial Times que lo que preferiría sería tomar el petróleo de Irán, al igual que hizo en Venezuela, después del bombardeo y la captura del presidente Nicolás Maduro a principios de este año. “Para serte sincero, lo que más me gustaría es tomar el petróleo de Irán, pero algunos tontos en Estados Unidos me preguntan: '¿Por qué hacés eso?'. Pero son tontos”, apuntó.

Para hacerse con el control del crudo iraní, EE.UU. tendría que controlar la isla de Jarg, por donde pasa el 90% de las exportaciones petroleras de Irán, pero conquistar la isla conllevaría el despliegue de tropas sobre el terreno y una operación arriesgada, según advirtieron los analistas.

La semana pasada, el Pentágono ordenó el despliegue de 10.000 soldados más en Oriente Medio, que se suman a los 50.000 que ya están en la zona. Unos 3.500 llegaron el domingo, incluidos 2.200 marines, según Financial Times, y otros 2.200 están en camino. Estas tropas adicionales están entrenadas para conquistar territorio, lo que indica que la Casa Blanca estaría preparando una invasión terrestre de Irán.

Irán advirtió el domingo de que cualquier operación terrestre contra el país terminará con la “humillante captura” de los militares de EE.UU., que serán “alimento para los tiburones del golfo Pérsico”.

“Puede que tomemos la isla de Jarg, puede que no. Tenemos muchas opciones”, sostuvo Trump, quien agregó que, en el caso de hacerse con ella, las tropas de EE.UU. deberían permanecer en ella “por un tiempo”. Al ser consultado por las defensas iraníes en esa isla estratégica, Trump aseguró: “No creo que tengan ninguna defensa. Podemos tomarla muy fácilmente”.

EE.UU. bombardeó la isla de Jarg hace dos semanas y Trump anunció en aquel momento haber “eliminado por completo todos los objetivos militares en la isla” y no haber querido destruir las instalaciones petroleras “por razones de decencia”.

Según fuentes oficiales estadounidenses, citadas por The Washington Post, la Administración de Trump abordó la posible toma de la isla de Jarg, así como incursiones en las áreas costeras iraníes cerca del estrecho de Ormuz para destruir el armamento que el país persa puede emplear contra buques militares y otros barcos que transiten por esta vía marítima.

A pesar de los preparativos para expandir la intervención militar en Irán y de las declaraciones en ese sentido, Trump explicó a Financial Times que las comunicaciones con Teherán continúan a través de Pakistán y que “un acuerdo puede hacerse bastante rápido”. “Las negociaciones van muy bien”, insistió el presidente de EE.UU., aunque Irán haya negado cualquier contacto directo o indirecto, excepto el intercambio de mensajes a través de mediadores.

El domingo se reunieron por primera vez en Islamabad los ministros de Exteriores de Pakistán, Turquía, Egipto y Arabia Saudí para tratar de buscar una salida negociada al conflicto, aunque no hubo representantes de EE.UU. ni de Irán en el encuentro. Este lunes se volverán a reunir y el Gobierno de Pakistán señaló que podrían hospedar conversaciones entre Washington y Teherán “en los próximos días”.

Trump vuelve a amenazar con “arrasar” objetivos civiles

Este lunes, Donald Trump afirmó que EE.UU. mantiene “conversaciones serias” con un “régimen nuevo y más razonable” para poner fin a su guerra conjunta con Israel, a la vez que redobló sus amenazas contra objetivos civiles si no se logra un acuerdo.

“Los Estados Unidos de América están manteniendo conversaciones serias con UN RÉGIMEN NUEVO Y MÁS RAZONABLE para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán”, dice en su red Truth Social. No está claro a qué supuestos interlocutores se refiere.

“Se han logrado grandes avances, pero, si por cualquier motivo no se llega pronto a un acuerdo —lo cual probablemente sucederá— y si el estrecho de Ormuz no se 'abre al tráfico' de inmediato, concluiremos nuestra encantadora 'estancia' en Irán volando por los aires y arrasando por completo todas sus centrales eléctricas, pozos de petróleo y la isla de Jarg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), a las que deliberadamente aún no hemos 'tocado”, agrega. “Esto será en represalia por nuestros numerosos soldados, y otras personas, que Irán ha masacrado y asesinado durante los 47 años de 'reinado del terror' del antiguo régimen. Gracias por su atención a este asunto”, concluye.

Irán volvió a negar este lunes que mantenga “negociaciones directas” con Estados Unidos, pero sí reconoció el intercambio de mensajes a través de intermediarios como Pakistán. En una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, calificó las propuestas recibidas como “demandas excesivas e irracionales”.

Con información de elDiario.es