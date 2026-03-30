Kicillof pidió “prudencia” a Milei tras el fallo por YPF y advirtió sobre el riesgo de favorecer a los fondos buitre

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reclamó “prudencia” al presidente Javier Milei tras el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York en la causa por YPF y advirtió que respaldar los argumentos de los demandantes “es muy riesgoso para el país”.

“Que el presidente les dé la razón a quienes pretendían quedarse con YPF no solo es contrario a los intereses del país, sino que además es muy riesgoso en el caso de que surjan nuevas apelaciones”, sostuvo Kicillof durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno bonaerense. En ese marco, remarcó que ahora “es total responsabilidad” del Gobierno nacional defender a la Argentina en el plano judicial.

El mandatario provincial consideró que las declaraciones oficiales pueden convertirse en argumentos utilizados por los llamados fondos buitre en instancias futuras del litigio. “Si alguien insiste en que tenían razón los demandantes, sigue dando argumentos para una apelación”, advirtió.

Kicillof también reivindicó la expropiación de la compañía realizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó las políticas de privatización de la década de 1990. “YPF fue un ejemplo del vaciamiento de activos estratégicos para el país. Con la recuperación del control logramos revertir esa tendencia”, afirmó, y acusó a la actual gestión de “apostar nuevamente al mismo plan privatizador”.

En ese sentido, el gobernador apuntó contra sectores que, según dijo, “están del lado de los grupos que atentan contra el país” y sostuvo que “primero deben estar los intereses nacionales y la soberanía”. “No podemos permitir que, para oponerse al peronismo, elijan estar del lado de los fondos buitre”, enfatizó.

Además, Kicillof puso el foco en el impacto económico de la política energética y pidió utilizar a YPF como herramienta para amortiguar subas en los combustibles. “En un momento de alta volatilidad, en el que el litro de nafta en la Argentina supera los $2.000, el país cuenta con una empresa que puede intervenir sobre los precios internos. Llamo al Gobierno a cuidar el bolsillo de los argentinos”, señaló.

Por último, el mandatario defendió el rol de la petrolera como motor de desarrollo y advirtió sobre el riesgo de exportar recursos sin valor agregado. “YPF debe ser una palanca para la industrialización y para generar un proceso productivo en el país. La riqueza de Vaca Muerta tiene que servir para el desarrollo argentino”, concluyó.

CRM