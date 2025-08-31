Colapinto terminó undécimo en el GP de Países Bajos: “Pudimos haber hecho mejor trabajo de equipo”

Franco Colapinto finalizó undécimo hoy en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, quedando muy cerca de sumar su primer punto en el campeonato.

Colapinto aprovechó el último coche de seguridad para calzar neumáticos blandos nuevos y cerró la prueba con gran ritmo, además de marcar su vuelta más rápida en el giro final.

Arrancó con blandos, superó a Gabriel Bortoleto (Sauber) y luego a su compañero Pierre Gasly en la vuelta 5. Tras perder rendimiento fue adelantado por Gasly y entró a boxes en la vuelta 20 para poner duros, cayendo hasta el 19º puesto.

El choque de Hamilton en la vuelta 23 y otros incidentes generaron varias neutralizaciones. Colapinto ganó puestos tras el toque entre Sainz y Lawson, y regresó a boxes en la vuelta 54 para montar medios, manteniéndose 15º.

En el último reinicio, luego del abandono de Norris por falla de motor, Colapinto sacó provecho de los blandos nuevos para avanzar hasta el 11º lugar, quedando muy cerca de Ocon y mostrando un ritmo competitivo en el cierre.

En lo más alto, Oscar Piastri logró su séptima victoria de la temporada con McLaren, afianzándose en la cima de la Copa de Pilotos. El local Max Verstappen fue segundo con Red Bull y la gran sorpresa fue Isaac Hadjar con Racing Bulls, que terminó tercero y completó el podio.

La palabra de Colapinto

El argentino Franco Colapinto terminó el fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos con sensaciones encontradas, ya que aunque mostró buen ritmo en pista, no logró sumar puntos al finalizar undécimo, muy cerca, y apuntó a fallas internas en el equipo Alpine.

“Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos, y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado. No había que esforzarse mucho”, dijo el piloto argentino, que ya había expresado su incomodidad en otras fechas.

“Estoy más consistente y cómodo con el auto, con eso sí estoy contento. Un poco triste porque podría haber sumado algún punto”, agregó el argentino sobre su comodidad con el auto. El pilarense quedó muy cerca de Esteban Ocón, de Haas, pero no pudo pasarlo en el cierre de la carrera.

“Una carrera larga y complicada, aprovechamos bien las oportunidades. Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”, explicó el argentino, a quien se lo vio bastante enojado por como terminó el Gran Premio. Y apuntó contra su equipo y su compañero Pierre Gasly: “No nos ayudamos para nada en el equipo, pudimos haber hecho las cosas un poquito mejor”.

Colapinto sigue sumando experiencia en la antesala de la Fórmula 1, pero advierte que necesita más respaldo estratégico para convertir buenas actuaciones en resultados concretos.

MU con información de la agencia NA