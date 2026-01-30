El gobierno porteño frena aumentos del 100% en las patentes y las subas no superarán la inflación

Tras las quejas de muchos propietarios de vehículos de la Ciudad de Buenos Aires al recibir las patentes en enero, alguna de las cuales llegaron con subas hasta el 100%, el gobierno porteño anunció que buscará ponerle un tope a los aumentos y dio marcha atrás.

El gobierno de Jorge Macri enviará un proyecto a la Legislatura para ponerle tope a la suba y que no pueda superar la inflación del 2025: es decir, un 31,5%.

Es así que difundieron este jueves un comunicado en redes en el que anuncia que “ninguna patente se actualizará por encima de la inflación”. “El Gobierno de la Ciudad decidió enviar un proyecto de ley a la Legislatura para que las actualizaciones tengan como tope la inflación de 2025”, subraya.

“Ante las consultas recibidas en relación con la primera emisión de las boletas del Impuesto a las Patentes 2026, el Poder Ejecutivo de la Ciudad decidió enviar un proyecto de ley a la Legislatura para establecer un tope a la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular, de manera tal que ningún caso registre variaciones superiores a la inflación medida para 2025.”

“En este sentido, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos prorrogará los vencimientos actualmente previstos”, agrega el comunicado.

Y sostiene que, “asimismo, es importante aclarar que no hubo aumento del impuesto, sino que dichas variaciones respondieron a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos definidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)”.

“Tanto el esquema de cálculo del tributo como las alícuotas correspondientes fueron aprobadas por la Legislatura de la Ciudad, y ahora con esta modificación tendrán un tope. En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado”, concluyó.

Aumentos superiores al 100% en patentes: el motivo

Desde la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), habían aclarado justamente que la suba no residía únicamente en la alícuota del impuesto, sino en la base imponible sobre la cual se calcula el gravamen, un factor que suele quedar en las sombras hasta que el impacto llega al bolsillo del ciudadano.

La explicación técnica detrás de estos saltos abruptos radica en la actualización de las valuaciones de los vehículos. AGIP aclaró que el impuesto de patentes se calcula sobre el valor de mercado del automotor, el cual es provisto anualmente por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automóvil (DNRPA). Durante el último año, el precio de los autos usados y nuevos en Argentina experimentó una suba muy por encima de la inflación general, lo que se tradujo automáticamente en una base imponible mucho más alta para el 2026.

En este sentido, fuentes oficiales detallaron que, aunque la ciudad fijó un tope para ciertos sectores, miles de vehículos de gama media y alta, o modelos que tuvieron una alta demanda en el mercado de usados, sufrieron revalúos que superan largamente el 100%. Por lo tanto, el impuesto a pagar sube de forma proporcional a lo que vale el auto hoy en el mercado, independientemente de que la alícuota se mantenga estable. Para el fisco porteño, el promedio de aumento es del 22%, pero ese número se licúa cuando se analizan los casos de vehículos que mantuvieron un valor de reventa muy alto.

Ante este panorama de incrementos, desde el Ministerio de Hacienda porteño recordaron que existen mecanismos para mitigar el impacto financiero en los hogares. El beneficio más relevante sigue siendo el descuento por “Buen Cumplidor”, que otorga una reducción del 10% sobre las cuotas de 2026 para aquellos contribuyentes que no registren deudas al cierre del ejercicio anterior. A esto se le suma otro 10% de bonificación si se opta por la adhesión al sistema de débito automático, permitiendo un ahorro total del 20%.

Asimismo, para quienes tengan la posibilidad económica, el pago anual adelantado se presenta como la opción más defensiva frente a posibles actualizaciones futuras o pérdida de beneficios. En un contexto de incertidumbre económica, cancelar la totalidad del impuesto en enero permite congelar el valor y despreocuparse de las facturas bimestrales. Por el contrario, para quienes no pueden afrontar los nuevos montos, la AGIP mantiene abiertas las líneas de consulta y planes de facilidades para regularizar deudas previas y evitar que los intereses sigan encareciendo el mantenimiento del vehículo en la Ciudad.