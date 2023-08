La Fiscalía española abre una investigación a Rubiales por posible agresión sexual a Jenni Hermoso

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó abrir diligencias contra Luis Rubiales por un posible delito de agresión sexual por el beso no consentido a Jennifer Hermoso tras el triunfo de la selección española femenina en el mundial de Australia.

El Ministerio Público llegó a un acuerdo para dirigirse a la futbolista con el fin de hacerle ofrecimiento de acciones, dándole la posibilidad de que, en un plazo de 15 días, se ponga en contacto con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a fin de informarle de sus derechos como víctima de un presunto delito de agresión sexual, ha informado la Fiscalía de la Audiencia Nacional en una nota de prebbsa.

El pasado viernes, Hermoso dejó claro en un comunicado que el beso no fue consentido y que no había sido de su agrado. “Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte. Sencillamente, no fui respetada”, afirmó la jugadora.