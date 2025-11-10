Messi en Barcelona: visita sorpresa al Camp Nou y un posteo que ilusiona: “Ojalá algún día pueda volver”

Lionel Messi “agitó” este lunes el mundo Barcelona con un sorpresivo posteo en sus redes sociales desde el Camp Nou, acompañado de un mensaje que ilusiona a los hinchas: “Ojalá algún día pueda volver”.

El capitán de la Selección Argentina y actual jugador del Inter Miami subió una serie de fotos y videos de una visita al estadio, donde fue “inmensamente feliz”.

El mensaje completo que Messi subió a su cuenta de Instagram fue: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”.

El posteo se viralizó rápidamente y reavivó el deseo de los “blaugranas”. La publicación de Messi es un mensaje directo sobre su frustrada despedida del club, que se debió a diferencias que mantuvo con el presidente Joan Laporta.

Días atrás, el propio Laporta había hablado de organizar “un partido homenaje” para Messi con el estadio lleno, como una “hermosa manera de inaugurar el Camp Nou”.

Este mensaje de la leyenda del Barça se produce tres días después del entrenamiento a puertas abiertas que el primer equipo azulgrana realizó en el Spotify Camp Nou.

Tras esa sesión de entrenamiento, el presidente de la entidad, Joan Laporta, dejó abierta la puerta a un homenaje a Leo Messi cuando el estadio esté completamente terminado, en 2026.

“Sería una bonita forma de inaugurar el estadio con 105.000 espectadores. Dependerá de que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente”, dijo el dirigente azulgrana.

Messi: “El Mundial va a ser algo extraordinario”

Lionel Messi dijo el pasado miércoles que espera que el Mundial 2026 sea extraordinario y contribuya a impulsar el fútbol en Estados Unidos.

“Tengo las expectativas muy altas de que el Mundial va a ser algo extraordinario”, dijo Messi en el American Business Forum (ABF), un foro que reunió entre el 5 y el 6 de noviembre a líderes políticos, empresariales y deportistas en Miami.

El capitán del Inter Miami alabó la capacidad organizativa, estadios y afición de Estados Unidos, uno de los tres países coorganizadores del Mundial junto con Canadá y México, y señaló que confía en que el torneo ayude al crecimiento del fútbol en EE.UU.

En este sentido, Messi afirmó que cada vez ve más a menudo a jóvenes practicando este deporte, y sostuvo que la 'Copa Messi', que reunirá a ocho de las mejores canteras del mundo el próximo diciembre en Miami, también contribuirá al desarrollo del fútbol.

“Va a haber partidos muy lindos. Vienen equipos de todas partes del mundo y muy grandes”, explicó el argentino.

También trasladó su entusiasmo por la construcción del nuevo estadio del Inter Miami, que está previsto que sea inaugurado el próximo año, y que visitó recientemente en el marco del anuncio de su renovación con el club hasta 2028.

“El hecho de renovar (...) va de la mano con lo bien que estamos, lo bien que esta la familia y poder seguir ayudando en el crecimiento del club”, señaló el argentino.

Messi, que llegó al Inter Miami en el verano de 2023 procedente del París Saint-Germain, fue la figura más aclamada durante el primer día del foro y recibió varias ovaciones a su llegada al escenario y a mitad de sus intervenciones.

Además, recibió la llave de Miami de manos del alcalde de la ciudad, Francis Suárez.

Miami es una de las 16 sedes del Mundial 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

La final, que coronará al sucesor de Argentina tras su victoria en Catar 2022, se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey/Nueva York.

Con información de agencias.

IG