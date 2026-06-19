Los diputados noruegos animan a su selección en el Mundial remando al estilo vikingo

El Mundial llegó al parlamento noruego de la mano de los vikingos. Los diputados del país nórdico recrearon el remo vikingo en señal de apoyo a su selección de fúbtol. Las imágenes de todos ellos moviendose hacia delante y hacia atrás desde su escaño ya se han viralizado.

No han sido los únicos. Tras la victoria de Noruega sobre Irak (4-1) este miércoles en Boston, aficionados de todo el país se vistieron de rojo y remaron al unísono en bares, transporte público e incluso en escaleras mecánicas, como cuenta Reuters.

Así que los diputados hicieron lo suyo este jueves e interrumpieron la sesión parlamentaria cuando el presidente de la cámara sugirió que imitaran el gesto de remar como sus antepasados escandinavos para apoyar al equipo. Los políticos no tuvieron verguenza y el resultado son esas imágenes de todos remando a la vez que ya dan la vuelta al mundo.

“La presidencia del Parlamento ha pensado que debemos enviar un saludo a nuestros jugadores, una selección que está respondiendo de verdad, desde el corazón de la democracia. No hay ninguna otra manera de hacerlo mejor que remando”, aseguró el presidente de la cámara, Masud Gharahkhani.

El próximo partido de Noruega en el Grupo I del Mundial será contra Senegal el 22 de junio.