El número 43 vuelve a escena: el mensaje de Alpine que ilusiona a los fans de Franco Colapinto

La escudería Alpine encendió las redes este jueves con un posteo enigmático que reavivó las especulaciones sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1. En la publicación, el equipo francés compartió una imagen con la fecha 7/11/25 y la frase “¿Ya hiciste los cálculos?”, un detalle que no pasó inadvertido entre los fanáticos: la suma de esos números da 43, el dorsal que utiliza el piloto argentino.

El mensaje llega en un momento clave, cuando Alpine atraviesa definiciones importantes de cara a la temporada 2026 y todavía no confirmó oficialmente su alineación de pilotos. En ese contexto, el enigmático posteo fue interpretado por muchos como una posible pista sobre la renovación del contrato de Colapinto o incluso algún anuncio especial vinculado a su futuro deportivo.

Colapinto, de 21 años, debutó esta temporada en la Fórmula 1 tras un destacado paso por la Fórmula 2 y se consolidó rápidamente como una de las grandes promesas del automovilismo argentino. Su rendimiento, tanto en clasificación como en carrera, lo posicionó como uno de los jóvenes talentos más destacados del paddock.

Desde el entorno del equipo no brindaron detalles adicionales sobre el significado de la publicación, aunque fuentes cercanas a la escudería aseguran que Alpine prepara un anuncio importante en las próximas horas, lo que alimenta aún más las expectativas de los seguidores.

Si las especulaciones se confirman, el 7 de noviembre podría marcar una fecha simbólica en la carrera de Colapinto y en la historia reciente del deporte motor nacional.

JIB