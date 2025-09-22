River, con suplentes, perdió ante Atlético Tucumán y ya piensa en la Libertadores

Un River alternativo perdió 2-0 contra Atlético Tucumán, en condición de visitante, en el marco de un cotejo válido por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El defensor paraguayo Clever Ferreira marcó el primer gol del encuentro, a los 12 minutos del primer tiempo. y el delantero Leandro Díaz aumentó la ventaja con su tanto a los 23 minutos, de tiro penal.

Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo no pudo superar en la tabla a Deportivo Riestra y se mantiene como escolta con 18 unidades. Justamente, en la próxima fecha, su rival será el conjunto del barrio porteño del Bajo Flores.

River deberá viajar a la ciudad brasileña de San Pablo para enfrentarse a Palmeiras el miércoles a las 21.30 horas en el Allianz Parque en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El ´Millonario´ deberá ganar por un gol de diferencia para ir a los penales o por más de dos para clasificarse a la próxima fase.

Por su parte, los de Lucas Pusineri escaló a la quinta posición con 12 puntos y en la siguiente jornada visitará a Vélez Sarsfield el próximo lunes.

En menos de diez minutos de juego, a los 9 exactamente, el delantero Leandro Díaz marcó el 1-0 para Atlético Tucumán ante River. Tras un tiro de esquina al área, el ex atacante de Lanús cabeceó en el área chica y anotó pero el árbitro Facundo Tello anuló el tanto a instancias del VAR por un fuera de juego.

Tan solo tres minutos después del gol anulado, Ferreira abrió el marcador para el ´Decano´ a los 12. En un tiro de esquina desde la derecha, el mediocampista Lautaro Godoy metió un gran centro al segundo palo del área chica donde Ferreira se elevó ante una pésima salida a interceptar del arquero Jeremías Ledesma, cabeceó y anotó el 1-0.

Después, el equipo local manejó mejor el balón, favorecido por un rival que arriesgó poco y que sintió la ausencia de los futbolistas titulares.

En la segunda parte, Atlético siguió empujando, presionó y buscó en el área rival, hasta que sobre los 21 minutos Sebastián Boselli bajó en el área a Lautaro Godoy y el árbitro Tello sancionó penal. El delantero Leandro Díaz lo transformó en gol con un fuerte remate al medio ante el vuelo a la derecha del arquero Ledesma.

Atlético no se conformó y fue por más, en el tramo final se perdió el tercero y en tiempo cumplido River tuvo una aproximación con Dadín, pero salvó el arquero Mansilla.

Síntesis

Atlético Tucumán 2 – River 0.

Estadio: Atlético Tucumán.

Árbitro: Facundo Tello

Gol en el primer tiempo: 12m. Clever Ferreira (AT)

Gol en el segundo tiempo: 23m. Leandro Díaz (AT)