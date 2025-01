A los 99 años murió Enrique Eskenazi, director del Grupo Petersen y ex vicepresidente de YPF

Enrique Eskenazi, fundador del Grupo Petersen y uno de los hombres clave del empresariado argentino, murió a los 99 años. Así lo informó este lunes su familia en un comunicado. Bajo su direccion, el Grupo amplio sus actividades, desde bancas hasta el sector energético y los agronegocios. Según la revista Forbes, “la fortuna familiar creció considerablemente en los últimos años, pasando de US$ 490 millones en 2020 a US$ 1.150 millones en 2024”, convirtiendo al empresario en uno de los veinte hombres más ricos de la Argentina.

Pero su nombre tambien estuvo rodeado de polemica. En 2015, el estudio inglés Burford Capital, inicio una demanda contra la Argentina luego de comprarle a Petersen Energía y Petersen Energía Inversora los derechos para litigar. En concreto, el juicio comenzo a partir de una denuncia por supuestas irregularidades en la estatización parcial de YPF realizada en 2012, bajo la segunda presidencia de Cristina Fernandez de Kirchner.

La familia Eskenazi fue introducida en el accionariado de YPF en 2008, a instancias de Néstor Kirchner, con el supuesto objetivo de limitar el desmanejo de la española Repsol, que controlaba la petrolera argentina desde fines de la década de 1990s. Petersen –quien llegó a la vicepresidencia– adujo luego que la expropiación, la crisis de reputación y el corte del giro de dividendos derivaron en la quiebra de sus empresas españolas que manejaban su participación en YPF, y entró en liquidación en un juzgado de Madrid. Allí apareció Burford.

Sin embargo, en 2020, la jueza federal estadounidense Loretta Preska dio por hecho que la familia Eskenazi, dueña del Grupo Petersen y exaccionista minoritaria de YPF, tiene un interés económico detrás de la demanda que lleva adelante el fondo angloestadounidense Burford contra la petrolera por miles de millones de dólares. Según dejó asentado Preska en el expediente, Burford y Petersen coordinaron parte de la estrategia legal y a ambos beneficiaría la indemnización reclamada, vinculada a la estatización de la empresa de gas y petróleo en 2012. En septiembre de 2023, Preska condenó al Estado Argentino a pagar hasta US$ 16.000 millones aunque el juicio todavía continúa.

Enrique Eskenazi había nacido el 4 de agosto de 1925 en la ciudad de Santa Fe. Allí estudió en la Universidad Nacional del Litoral donde se graduó como ingeniero químico. También se especializó en ingeniería de alimentos y continuó sus estudios en el Research Department of Continental Can Corp. y el Illinois Institute of Technology, en Estados Unidos.

Pero su carrera empresarial comenzó en Grupo Bunge y Born, donde 1980 fue designado como gerente general en la constructora Petersen, Thiele & Cruz SA. Diez años más tarde, Eskenazi lograba comprar la empresa y se sumaba a la ola privatizadora del gobierno menemista y comenzó a adquirir bancos provinciales.–Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Banco Santa Cruz–. Fue entonces cuando comenzó su vínculo con el kirchnerismo.

En 2007, finalmente le compra a Repsol el 14,9% de YPF por US$ 2.235 millones.

El grupo incursionó también en el sector financiero con la fintech Plus Pagos y en el agro con la empresa Santa Sylvia que manejaba 10.000 hectáreas en San Juan.

El holding de empresas que hoy componen el Grupo Petersen son Petersen, Thiele & Cruz; Banco Santa Fe; Banco Entre Ríos; Banco San Juan; Banco Santa Cruz; Mantenimientos y Servicios; Qualia; ASJ Servicios; Plus Pagos y Santa Sylvia.

Junto a Sylvia Toni Storey de Eskenazi tuvieron cinco hijos –Esteban, Ezequiel, Sebastián, Matías y Valeria–,y 14 nietos y 9 bisnietos.