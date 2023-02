“Muchos abrigamos la esperanza de que al término del sínodo 2021/24 Francisco se dé una vueltita”

En una sala de la Jefatura de Gabinete, sobre Diagonal Sur, el director del Comité de Lucha contra la Trata, Gustavo Vera, analiza también la situación de la política argentina y de los casi diez años del papado de Francisco, de 86 años, su amigo desde que era arzobispo de Buenos Aires hasta marzo de 2013.

¿Cómo ve la situación política argentina?

En este mundo desgraciado que estamos viviendo de aceleramiento del calentamiento global, con las consecuencias de terremotos, huracanes, etcétera, de guerras con epicentro en Europa, pero también en varios lugares más, paradójicamente la Argentina vive como una especie de paraíso, comparado con el resto del mundo, y tiene de alguna manera un potencial gigantesco para un desarrollo muy grande, como ocurrió cada vez que hubo guerras en el mundo. Sí, a través de proteínas, minerales raros, a través de la energía. Si se sabe aprovechar esta situación y creo que la vamos a aprovechar, el crecimiento va a ser muy grande. Creo que nuestro ministro de Economía (Sergio Massa) entiende geopolíticamente la situación, le ha ido estratégicamente bien y me parece que al Gobierno le va a ser complicado pero va a triunfar (en las elecciones) porque la gestión va a ir mejorando en el transcurso de los próximos meses. De hecho, a nivel producción hay muchísima mejora y muchísimo trabajo, pero naturalmente vamos a tener que mantenernos con unidad. Y me parece que inclusive sectores de la oposición van a terminar compartiendo en la mesa de diálogo alrededor de estos grandes temas que te mencionaba, que le dan una oportunidad a Argentina para despegar. Me parece que los partidos del neoliberalismo extremo no tienen chance, no tienen viabilidad. Y me parece que la mirada hoy de Estados Unidos respecto a Sudamérica no es la misma que había en la época del Grupo de Lima y de (Donald) Trump.

¿Cómo es su relación con el Papa y la del Papa con la Argentina, a la que nunca visitó en casi diez años?

Hablamos todas las semanas, como siempre. Y aparte viajé un par de veces a pesar de la pandemia. A mí en una carta me había dicho lo mismo que dije en el último reportaje: que él barajó la posibilidad de venir en 2017, que después no se dio la oportunidad por las elecciones de Chile. Pero muchos abrigamos la esperanza de que al término del sínodo (asamblea deliberativa de la Iglesia, que comenzó en 2021 y finalizará el año próximo) Francisco se dé una vueltita por Sudamérica para fortalecer de alguna manera los pilares de los cambios que va a traer el sínodo. Para esto falta un poco, no va a ser el próximo año. Pero él también ya anticipó viajes en 2024. No sé si ustedes tomaron nota del reportaje en el avión. Hablo de la India en 2024. O sea, tiene pensado gobernar un tiempo importante. Le ha respondido con sarcasmo a sus críticos de que se gobierna con la cabeza y no con la rodilla.

