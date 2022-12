Las acciones de las empresas de Caputo, Elsztain y Magnetto suben tras el anuncio de CFK de que no será candidata

Las acciones de las compañías de empresarios identificados con la oposición o reñidos con el kirchnerismo suben este miércoles después de que ayer el vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciara, tras su condena judicial, que no será candidata a nada en 2023. Los ADR (american depositary receipt, las acciones en Wall Sreet) de empresas argentinas reaccionan con alzas: la eléctrica Central Puerto, que tiene entre sus accionistas a Nicolás Caputo, lidera los aumentos con un 6,4%; seguida por Cresud, el holding con el que Eduardo Elzstain controla sus negocios agrícola, inmobiliario y de shopping, con un incremento del 5,3%; BBVA Banco Francés, como se sigue llamando oficialmente el banco argentino de este grupo español, un 4,6%; y Telecom Argentina, la operadora de los dueños del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, Marcela y Felipe Noble Herrera, Lucio Pagliaro y José Aranda, un 4,3%, entre otras. Los títulos públicos en dólares también subieron y por eso bajó el riesgo país, un 2,5%, a un todavía elevado nivel que indica riesgo de default, de 2.326 puntos básicos.

En 2013, cuando Sergio Massa se impuso al kirchnerismo en las elecciones legislativas, comenzó un rally de acciones y bonos argentinos de inversores ilusionados con un cambio político. En 2018, ante el excesivo endeudamiento de Mauricio Macri, cambiaron de opinión y estalló la crisis. Ahora, algunos operadores se ilusionan con que Cristina Kirchner no estará en el próximo gobierno, pero otros desconfían no sólo de una victoria opositora en los comicios presidenciales de 2023 sino también de que un gobierno de Juntos por el Cambio pueda llevar adelante con éxito y sin resistencia un programa de reformas neoliberales que agrade al mercado.

El dólar blue, mientras tanto, subió 0,3%, a $ 316; el MEP (Mercado Electrónico de Pagos), otro 0,3%, a $ 329 y el contado con liquidación (CCL) cayó 0,5%, a $ 338. En los últimos días, los tipos de cambio paralelos venían aumentando porque los sojeros que cobraban sus exportaciones al precio especial de $ 230 salían disparados a comprar 'verdes'. Pero esta no es la única razón que mueve al mercado cambiario.

Las razones

“No vemos que haya una relación directa entre los movimientos de mercado de estos días y la condena a CFK”, observa el director de la sociedad Portfolio Personal Inversiones (PPI), Santiago Abdala. “Se podría decir más bien que es de esperar que algunos importadores, antes la falta de aprobaciones de importaciones, hayan empezado a optar por comprar dólares a través del CCL y el MEP y que esto haya hecho subir la cotización. Por otro lado, la mala performance de las últimas licitaciones de deuda para afrontar los vencimientos de pesos por parte del Tesoro también alimenta la expectativa de la suba de los dólares financieros. En cuanto a los bonos en sí, esta mañana abrieron un poco más flojos que ayer y sobre el medio día empezaron a darse vuelta con algo de compras”, completa Abdala.

En cambio, Nicolás Cappella, trader del grupo Invertir En Bolsa (IEB), observa que “El mercado de acciones y de bonos recibió positivamente la noticia de Cristina con subas moderadas, en torno al 2% en dólares, aunque no se nota una euforia o suba marcada por la noticia”. “Resta ver si efectivamente lo anunciado ayer termina pasando y cómo se desarrollan las marchas pensadas para el sábado”, agrega Cappella.

En cuanto a la suba dólar, el operador de IEB la atribuye a que “el Banco Central tiene actualmente cuatro ventanillas de emisión de pesos”. Primero, la compra de bonos en pesos en el mercado secundario, para evitar que siga cayendo. Segundo, los pesos que debe imprimir para comprar el dólar a los sojeros. Tercero, el déficit fiscal. “Si encima las licitaciones del Tesoro siguen con bajo porcentaje de roll over (refinanciación), esto genera que sea mayor la cantidad del rojo que tenga que financiarse con emisión”, alerta Cappella. Por último, debe pagar los altos intereses de sus Letras de Liquidez (Leliq). “Todas estas ventanillas pueden generar aproximadamente 1 ó 1,2 billones de pesos en diciembre. Creemos que la economía de por sí, por la mayor demanda de dinero que hay durante ese mes, podría absorber 500.000 millones. Los 700.000 millones restantes son los que el Central deberá absorber vía Leliq o pases bancarios. En caso contrario, es flujo de pesos que presiona a los dólares financieros. Parte de la suba que estamos viendo es parte de ese flujo que no está siendo absorbido en principio por el Central y hace subir el MEP y el CCL.”

Mauro Mazza, de Bull Market Brokers, relaciona el alza del dólar paralelo a los sojeros: “Los productores están dolarizándose. Es una avalancha continua”. A eso se suma que hay inversores que desarman posiciones en activos privados y compran bonos soberanos porque están exentos de Bienes Personales, que grava el patrimonio al 31 de diciembre. Demandan los bonos GD30 y el AL30, que son los que se usan para el MEP y el CCL, lo que eleva indirectamente la presión sobre estos tipos de cambio.

“Lo de Cristina es difícil de medir”, opina Mazza. “El mercado no sabe cómo pricear (ponerle precio) a eso. Creo que fue más importante el titular de 'no me voy a presentar a nada” que la sentencia en sí. ¿Pero quién le va a creer a eso? La realidad es que en el día a día aún es muy temprano para medir la consecuencia de la sentencia. El mercado necesita de mas información“, analiza el operador de Bull Market. Por el contrario, su colega Juan Manuel Pazos, de TPCG, considera que ”la reacción del mercado fue buena, subieron 0,50 a 1 dólar los bonos“.

