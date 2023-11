Se aceleran los precios y amenazan con subir 40% promedio en los supermercados

Los precios ya se venían acelerados, al 142% anual, y esta semana poselectoral se incrementaron aún más. Si antes los Precios Justos, que rigen en todos los productos de cadenas de supermercados, se actualizaban al 5% mensual, a partir de la segunda vuelta subieron hasta 12% y en diciembre -es decir, el próximo viernes- subirán 8%. Ni qué hablar del 10 de diciembre, cuando asuma la presidencia Javier Milei: ya prometió que se acaba ese programa. Así los valores en las empresas de súper como Coto, Changomás, Carrefour, Cencosud (Jumbo y Vea), Día o La Anónima podría subir hasta 40% promedio, que es la brecha actual entre sus locales y los almacenes y supermercados chinos, donde no rigen los Precios Justos. Al menos ese diferencial es que el mide la consultora Scentia, que dirige Osvaldo Del Río.

En una de las principales cadenas advierten que la brecha es aún mayor, del 50% promedio. “Esta semana sólo aceptamos los aumentos que la Secretaría de Comercio Interior -que conduce Matías Tombolini- les autorizó a las empresas de consumo masivo. Las que no lo aceptaron y mandaron más aumento no les tomamos la mercadería y dejaron de entregar o entregan poco, como Arcor y Bimbo/Fargo, entre otras. No hay góndolas vacías porque no es parte de nuestro perfil como comercio, pero falta de todo un poco. Los que se allanan al aumento autorizado tampoco largan más 'merca' de lo necesario, la van regulando”, completan la descripción en la compañía supermercadista. En Arcor y Bimbo guardan silencio.

En el Centro de Estudios por la Soberanía Popular Mariano Moreno, del Movimiento Popular La Dignidad, vienen midiendo los valores de los productos que han salido del congelamiento que abarca una canasta dentro de Precios Justos y advierten que se remarcaron fuerte en las mismas cadenas de supermercados. Por ejemplo, desde junio el arroz Gallo doble carolina por 500 gramos subió 304%; el yogur natural Yogurísimo de 190 mililitros, 267%; los tallarines Don Felipe, 245%; los fetuccini Don Vicente, 212%; el antitranspirante Rexona antibacterial femenino de 150 mililitros, 203%; el agua Eco de los Andes de 1,5 litros, 145% y el mate cocido Nobleza Gaucha por 50 unidades, 141%. “A partir de los anuncios del presidente electo, sobre la caducidad del programa Precio Justos, revisamos la evolución de los precios de algunos productos, como herramientas para pensar cómo podrían evolucionar los productos una vez finalizado el mismo”, señala un informe que elaboró el Centro Moreno para elDiarioAR.

Esta organización, en la que trabajan, entre otros, Patricio Torras, también mensuró la brecha de precios de los mismos productos en cadenas en supermercados y en almacenes chinos. Los tallarines y los tirabuzones Favorita cuestan 235% más en los almacenes; el arroz Molinos Ala verde 500 gramos, un 86%; el aceite de girasol Cañuelas de 900 mililitros, un 97%; el Cocinero mezcla del mismo tamaño, también 97%; el de girasol Natura de igual cantidad, el 83%; la Coca-Cola Light de 1,5 litros, el 230%; la Cunnington de 2,25 litros, el 35%; el dulce de leche repostero La Serenísima, el 69%; la leche de la misma marca con 1% de grasa en sachet, el 38%; la mermelada de naranja Arcor, el 47%; el puré de tomate de la misma empresa, el 46%; el pan rallado Mamá Cocina de 500 gramos, el 34% y el de Morixe de igual envase, el 22%. En galletitas la diferencia promedio es del 88% y en jabón en polvo, el 58%.

En empresas lácteas admiten una disparidad del 20% entre los canales de distribución. “Venimos cumpliendo con el pedido de la Secretaría de Comercio”, se refieren a Precios Justos. En otra competidora también: “En general, estamos alineados con lo que habíamos acordado. No tuvimos grandes saltos”.

En una compañía de bebidas sostienen que “todo sigue igual, respetando lo consensuado con Comercio. Estamos abasteciendo con normalidad, tal como lo hicimos todo el año”. En otra competidora aseguran que “aún no definieron la política de precios para después del 10 de diciembre” sino que la están debatiendo en forma interna. Pese al resultado electora, en esta empresa aún no mandaron nuevas listas de precios esta semana, pero advierten que “el descalce entre lo que valen las cervezas en supermercados y en almacenes está entre el 80% y el 100% en algunos casos, una dramática diferencia que hay que reducir”. En una tercera firma de bebidas aseguran que “la pauta de futuros aumentos en súper es la que se maneja para canal tradicional (almacenes), a ese precio se quisiera equiparar”.

En supermercados mayoristas y distribuidores, los productos de limpieza y perfumería aumentaron este jueves 21%, a diferencia del 12% autorizado en cadenas, según un responsable de ventas de una empresa de consumo masivo. En tanto, las galletitas de esta firma se remarcaron 50% en mayoristas y distribuidores y se dejaron de entregar los súper minoristas. “Se está hablando que a partir del 8 de diciembre aumentarían 25% más, pero son rumores”, agrega el informante. Aquí abajo presentamos los incrementos que autorizó Comercio a las distintas empresas, según la misma fuente.

El mismo vendedor advierte que ahora algunos productos están más caros en las grandes cadenas que en las regionales del interior. “Cuando sí hay ofertas en los súper es en los fines de semana que ofrecen la segunda unidad al 70%. Ahí sí baja mucho el precio. Pero en general hay paridad entre los súper grandes y las cadenas regionales que pueden comprar directo a las empresas. Si hay un mayorista o distribuidor de por medio, el chino o el almacén cobra 10% o 20% más, pero es muy desparejo”, observa la fuente.

AR /DTC