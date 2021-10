Aumentos de precios: Kulfas advierte sobre abusos de posición dominante en insumos industriales

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se reunió esta tarde con el presidente de la Confederación General Económica (Cgera), Marcelo Fernández, y dirigentes de la CGT como Antonio Caló y Sergio Romero. Tras el encuentro advirtió que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investigará abusos de posición dominante entre los proveedores de las pymes, sector al que representa la Cgera.

"Por un lado, faltan insumos en el mundo y han aumentado muchísimo (de precio). Y tenemos que lidiar con eso. Pero por otro lado, hay abusos de posición dominante", se refirió Kulfas a las causas de los aumentos de precios, al retirarse del encuentro en la sede de la Cgera. "Ahí es dónde queremos trabajar en conjunto", agregó el ministro. También comentó que el objetivo radica en que la reactivación económica, que ya supera el nivel prepandémico y se inicia incluso en los sectores más afectados por el Covid-19 como el turismo, se traduzca en mayores ingresos de las personas. En este sentido, opinó que los controles de precios impuestos por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, apuntan a mejorar el poder de compra "en el corto plazo".

En tanto, Fernández, de la Cgera, dijo que su cámara sólo representa a un 5% de empresas de alimentos y la mayoría son de calzado, indumentaria, maquinaria, plásticos, vidrio o papel. "No sólo debe atenderse el precio de los alimentos. Pedimos que se devuelva el IVA cuando se pagan con tarjeta otros productos que no sean alimentos. Porque a todos nos están aumentando los precios. Queremos salarios competitivos para que se pueda consumir en todos los sectores, no sólo alimentos", declaró el presidente de la Cgera. Cuando se le advirtió que la ropa aumenta más que la comida, responsabilizó al alza de las materias primas del sector textil.

