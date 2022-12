Los bonos que recibirá la Ciudad no se transan en el mercado y son los mismos que cobró Santa Fe, que embolsa los intereses

Por Twitter, Alberto Fernández anunció hoy que pagará a la Ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA) con títulos públicos TX31. “Los bonos consignados, ya fueron aceptados por la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación) para atender la deuda del Estado nacional con la provincia de Santa Fe. Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”, agregó el presidente.

Se trata de papeles que no se transan en el mercado, por lo tanto no tienen liquidez, según reconocen en el Ministerio de Economía, que conduce Sergio Massa, de buena relación con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Pese al vínculo personal, el aspirante presidencial del PRO rechazó el cobro en bonos: “Los recursos de la coparticipación se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento”, aseguraron en el Ministerio de Hacienda porteño, que encabeza Martín Mura.

Pero en septiembre pasado, el gobernador de Santa Fe, el peronista Omar Perotti, recibió a gusto estos títulos que se ajustan por inflación, tienen un plazo promedio de nueve años y pagan intereses del 1,45% al 2,5% dos veces por año. Precisamente, el jefe provincial peronista los aceptó con la idea de conservar sin depreciación el capital adeudado por la Nación a su distrito y cobrar esos dos rendimientos anuales en efectivo.

Santa Fe además distribuyó los bonos entre los municipios porque, así como existe una coparticipación federal de impuestos a las provincias, también la hay entre cada provincia y sus departamentos o partidos. También puede usarlos para cancelar ciertos créditos tomados para hacer obras, por ejemplo, con el Estado nacional, o como garantía para conseguir préstamos para proyectos de inversión.

Perotti aceptó cobra estos papeles después de 13 años de litigio. La causa de su provincia contra la Nación se había iniciado con el gobernador socialista Hermes Binner contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2009. En 2015 falló la Corte, pero entre 2016 y 2019 no se pusieron de acuerdo los gobiernos de Mauricio Macri y Miguel Lifschitz, otro socialista, sobre el modo de abonar la deuda. Finalmente, las gestiones de Alberto Fernández y Perotti llegaron a un arreglo. El conflicto entre el Presidente y Larreta, que comenzó en 2020, no parece con visos de pacto dos años después.

