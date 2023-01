Caen los dólares blue y MEP, mientras rebotan el contado con liquidación y el riesgo país

Al segundo día del anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, de que recompraría títulos públicos, los mismos que se utilizan para hacerse de dólares de manera legal, los tipos de cambio reaccionaron con comportamientos disímiles. El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos), que se consigue comprando un día y vendieron 24 horas después bonos como el Global de legislación local, cayó 2,2%, a $ 332,83. En cambio, el contado con liquidación o liqui (CCL), que se adquiere con papeles de legislación extranjera para depositar las divisas en el exterior, subió 1%, a $ 355,41. El blue o ilegal se contagió del MEP y descendió 0,8%, a $ 374.

La recompra de deuda anunciada por Massa apunta a bajar los dólares financieros

En línea con la suba del CCL, los bonos argentinos que cotizan afuera se cayeron fuerte después de la suba de ayer y por eso se disparó el índice riesgo país un 7,2%, a 1.938 puntos básicos. Las acciones de empresas locales en Nueva York también mostraron comportamientos contrapuestos: Grupo Financiero Galicia se apreció 3,9%; Despegar, 3% y Banco Macro, de Delfín Carballo y Jorge Brito, 2,2%, mientras que Transportadora Gas del Sur retrocedió 5,1%; Central Puerto, 5% y Edenor, 4,7%. Es decir, arriba el sector financiero y abajo el energético.

Mientras, en el mercado crecían las especulaciones sobre cómo los dos días previos al anuncio de la recompra aumentó en forma considerable la operación del bono Global 2030, uno a los que apunta la operación propuesta por Massa. Uno de los que lo comentaban era el twittero con pseudónimo Osvaldo Beto Mendeleiev, el mismo que había encabezado la campaña de denuncia contra Generación Zoe.

Después de anunciarse la recompra de deuda soberana por parte del Tesoro y el BCRA, se desplomó el volumen operado y caen los bonos. Pucha hasta en un día feriado de USA se operó el doble y subieron +6%. Los negocios para los amigos. pic.twitter.com/cBawfsadxh — Osvaldo 'Beto' Mendeleiev (@BetoMendeleiev_) 19 de enero de 2023

Consultados por eventuales filtraciones de información privilegiada a determinados inversores, los funcionarios de Massa respondieron que en el mercado influyeron las compras de las tarjetas de crédito, que ahora pueden cambiar los dólares de sus clientes en el MEP. Incluso el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay alimentó la hipótesis por otro tuit: “Esperemos que ningún funcionario haya comprado esos títulos recientemente”. Se trata de elucubraciones sobre un comportamiento que constituye un delito.

No se entiende: ¿acaso los pocos dólares de las reservas no eran "para la producción"? ¿Resulta que ahora son para "mejorar el riesgo país y los vencimientos...de 2029/30?

¡Faltan 7 años para pagarlos!

Esperemos que ningún funcionario haya comprado esos títulos recientemente... pic.twitter.com/XePu9nRkvH — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) 18 de enero de 2023

Un avezado operador bursátil reflexiona sobre el rumor: “Si se filtró algo es leve. Estas cosas siempre se conversan con los bancos. De hecho, hace dos semanas estuvieron reunidos en el piso 5 del Ministerio de Economía (donde está el despacho de Massa) hablando de la deuda en pesos, instrumentos e incluso de las Leliq (Letras de Liquidez). No tengo dudas que algo se conversó de la recompra. Lo que me intriga es algo que me llegó en diciembre: que Massa iba hacer un anuncio y estaba buscando dólares para eso. Esto vino de una cueva amiga. Inside information (información privilegiada) hubo, pero no me haría los rulos... esto pasa siempre y esta bien que ocurra, la información debe fluir, esto ayuda a mejorar precios. Fijate que ayer todos salieron a vender”.

Massa anunciará algo en enero confirmado. Estan buscando USD por todos lados. Queda mañana y pasado y chau la plaza.. serán vendedores netos hasta mayo. Inviable. — magama (@dolaricemos) 28 de diciembre de 2022

