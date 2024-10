Caputo asegura que los bancos le prestarán dinero para pagar la deuda y el riesgo país baja a 1.038 puntos

Más importante que los encuentros del ministro de Economía, Luis Caputo, con la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y su segunda, Gita Gopinath, han sido sus reuniones privadas de esta semana en Washington con bancos privados. El FMI no va a prestarle fondos frescos antes de que el próximo día 4 se definan las elecciones presidenciales de EE.UU., su principal accionista. En cambio, Caputo anunció en una entrevista con el diario Financial Times (FT) que “ha conseguido un Repo (siglas en inglés de un acuerdo de recompra) de casi tres años con los bancos para pagar el capital” de la deuda que vence en enero próximo, unos US$2.900 millones. La agencia Bloomberg informó que ese pacto aún no se firmó pero está avanzando con el norteamericano JP Morgan y el español Santander.

Un Repo es préstamo de corto plazo que exige fuertes garantías. En un principio se especulaba con que se iba a respaldar con el oro que el Banco Central envió a Londres en una operación sospechosa. Después se advirtió el riesgo de que eso reduzca la contabilidad de las reservas y por eso comenzó a mencionar la posibilidad de garantizar con bonos Bopreal, que el Central emitió en dólares para saldar la deuda de los importadores con el extranjero que dejó el gobierno anterior.

Más allá de la garantía, el anuncio del Repo, que no fue confirmado por el Ministerio de Economía más allá de las declaraciones de Caputo en la prensa británica, descomprime la tensión por el pago de los títulos públicos en enero.

La reacción no se hizo esperar: este jueves subieron esos activos en los mercados y bajó entonces el riesgo país a 1.038 puntos básicos. Si este viernes perfora el piso de 1.000 puntos, será una señal de que quizá la Argentina pueda volver a los mercados internacionales de deuda, de los que se despidió en 2018 por la crisis de confianza que generó en su momento el rápido endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri, con Caputo como ministro de Finanzas.

Cuando más baje el riesgo país, más barato se puede endeudar el país. Ahora en Financial Times, Toto, como lo llaman sus amigos, reconoció que si se consigue una merma, a mediados de 2025 podría colocar bonos, aunque la idea es para refinanciar vencimientos, no para incrementar el pasivo. Esta vez promete no repetir los errores del pasado, aunque no los reconozca como tales. “En junio, si las tasas de interés lo permiten, refinanciaremos el capital y pagaremos los intereses utilizando nuestro superávit primario. Si las condiciones no están dadas, haremos los pagos de otra manera”, prometió al FT.

