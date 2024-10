Caputo dialoga con el FMI por fondos frescos, pero admite que es un proceso largo

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este miércoles que está dialogando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un nuevo acuerdo que incluya “fondos frescos”, pero admitió que “será un proceso largo”. “Estamos analizando un nuevo programa que sería consolidar para consolidar lo que estamos haciendo y el dinero adicional podría aliviar las reservas del Banco Central, estamos empezando a debatirlo, pero es un largo proceso”, señaló el ministro.

El funcionario ofreció esta declaración en Washington, tras recibir una distinción como el “Ministro de Finanzas del Año”, entregado por la publicación especializada LatinFinance. No es como Javier Milei que viaja para recibir galardones sino que voló a la capital de Estados Unidos porque esta semana se celebra allí la asamblea anual del FMI.

En una reciente entrevista, Milei se refirió a los fondos pretendidos: “Si alguien me da la plata, levanto el cepo”. El mensaje parece ser claro y uno de sus destinatarios es el FMI, que hasta el momento no quiere sentarse a negociar al menos de forma oficial. El principal condicionamiento para el Fondo son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, el socio de mayor peso en el organismo. Si el republicano Donald Trump vence, su amigo Milei se ilusiona con que le dará un crédito, por más que haya dudas sobre la política cambiaria, la sustentabilidad del ajuste y el consenso político para aplicarlo. Se supone que el republicano presionará al FMI para que financie a la Argentina como un apoyo político a un presidente afín, así como hizo con Mauricio Macri en 2018. En cambio, si triunfa la demócrata Kamala Harris, el libertario estará en problemas. O cambia aspectos de su plan económico o deberá buscar fondos en los bancos de Wall Street. Allí una opción es conseguir un préstamo de corto plazo y fuertes garantías conocido como Repo, abreviatura en inglés de repurchase agreement (acuerdo de recompra). Hasta el momento, no se confirmó una reunión formal entre Caputo y la cúpula del FMI integrada por la búlgara Kristalina Georgieva y la indionorteamericana Gita Gopinath.

“En poco tiempo estabilizó la inflación y sentó las bases para la recuperación sostenible, el premio no es un juicio o declaración, hay desafíos muy grandes, pero es para llamar la atención del trabajo difícil que lleva adelante”, justificó el galardón a Caputo el CEO de Latinfinance, Taimur Ahmad. En ese contexto, periodistas de Clarín y La Nación lo abordaron al ministro sobre el eventual préstamo del FMI: “Puede o no” haber nuevo financiamiento, “depende del tipo de programa, naturalmente sería lo más normal”, pero “es difícil definir cuánto dinero habrá, la negociación va a llevar tiempo”. Aunque en el Fondo se sorprenden de que Milei ha ajustado más de lo que ellos le pedían, también recuerdan que Caputo incumplió en 2018, cuando presidía el Banco Central, la orden de no usar el préstamo récord que le dio a Macri para evitar una devaluación. El actual presidente también lo criticaba por aquellos días a su futuro ministro por fumarse ese crédito.

AR/JJD