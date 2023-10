Por los controles y la supuesta intervención del Gobierno, ahora hay tres tipos de dólar blue

El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, busca controlar los tipos de cambio paralelos antes de las elecciones del domingo. Y después también si pasa a la segunda vuelta del 19 de noviembre. Desde la semana pasada impuso los controles de la Policía Federal, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Aduana, que comanda su artillero Guillermo Michel, para atrapar a ciudadanos chinos con fajos de billetes pegados al cuerpo y allanar una de las diez grandes cuevas mayoristas de la City porteña, Nimbus, de Ivo Rojnica. A partir de entonces cundió el pánico entre los cambistas ilegales, que prefirieron evitar hasta el próximo lunes cualquier movimiento de dinero en efectivo por la zona. Se impusieron en la práctica esta semana cuatro feriados cambiarios, pero no fue sólo eso.

Este jueves, ante la imposibilidad de trasladar los billetes por el riesgo de quedar detenidos, las cuevas que conseguían vendedores, podían ofrecerles a los demandantes dólares sin moverse de su oficina. Pero no lo cotizaban a $ 900, como figura en los portales de Internet, sino a $ 1.000. “El que tiene la dos puntas (comprador y oferente) te paga $970 y te vende a $1.000”, cuenta un cambista. “Pero la realidad es que no hay precio ni mercado”, agrega. Al igual que la mayoría de sus colegas, a sus clientes les manda un Whatsapp con la siguiente leyenda: “Lamentablemente en estas vísperas de elecciones no vamos a estar operativos. Por inestabilidad y seguridad, volveremos el lunes 23/10. Gracias a los que confían siempre en nosotros”.

Pero para los que demandaban este jueves cifras grandes sí había dólares blue disponibles. A un segundo cuevero le ofrecieron temprano dólares a $890 pero a partir de US$50.000 en una oficina de la avenida Corrientes. “Decían que era guita del Gobierno, pueden ser fondos reservados. No fui porque me dijeron que las cocheras del edificio estaban llenas y no da cruzar el Microcentro con un maletín con $45 millones en billete”, explica. “No es la primera vez que un gobierno interviene en el blue: lo ha hecho el kirchnerismo en su momento en días de alta tensión, aunque no había tanta tensión como ahora”, se refiere al segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Un tercer cuevero confirma la misma información: “El Gobierno, creo que la AFIP, tiene por su operatoria dólares en efectivo. Entonces los meten en una cueva amiga de la avenida Corrientes. Ayer (por el jueves) llamaron a las otras cuevas desde ahí ofreciendo dólares a $850 pero para compras desde US$ 40.000. Así bajaron la cotización del blue y la mantienen abajo”. También recuerda que en el gobierno de Cristina Kirchner alguna vez ocurrió lo mismo.

En la AFIP niegan que cuenten con dólares y desestiman las versiones de ambos cueveros. Otra fuente oficial también descarta el mito de que el Gobierno intervenga en casos extremos como el actual en la plaza ilegal: “Si alguien del Gobierno tiene dólares y los está vendiendo en negro, va en cana. Ningún funcionario podría hacer esa maniobra sin terminar caminando los pasillos de Comodoro Py. No se quién vende dólares, pero estoy seguro que no es nadie del Gobierno ni con dólares formales. La cantidad de maniobras que tendrías que hacer para desviar dólares oficiales a una cueva lo hace inviable”. ¿Y entonces quién ofrece dólares a $850? ¿Acaso empresarios amigos de Massa? No se sabe ni se sabrá, pero el ministro cuenta con amistades entre los hombres de negocios, incluso algunos aportan a su campaña y lo acompañan a los debates presidenciales.

AR/MG