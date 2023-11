Tras el debate, baja el dólar blue y suben los financieros

Después de un debate presidencial en el que Sergio Massa prevaleció sobre Javier Milei, los tipos de cambio paralelos reaccionan sin inmutarse demasiado. Este lunes, el dólar blue cae 1% a $950, mientras los financieros aumentan: el MEP (Mercado Electrónico de Pagos), un 1,1%, a$891 y el contado con liquidación (CCL), un 0,5%, a $881. Es que la discusión de anoche no influye mucho e incluso hay focus groups donde el electorado se sigue mostrando desilusionado con la política y vio a Massa demasiado agresivo. O sea, no está tan claro que el ministro de Economía, que dominó la contienda, vaya a obtener más votos a partir del tercer y último debate.

“Creo que el MEP y el CCL tienen margen para subir un poco más dado un mercado buscando cobertura por la incertidumbre electoral”, opina Fermín Ezequiel López, analista de la sociedad bursátil Cocos Capital. “De hecho, en los últimos días se vió esta tendencia alcista de los dólares paralelos. Siendo que el CCL en términos reales se ubica cercano a niveles pre PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias), un escenario donde Milei no ponderaba tanto en los resultados, esto nos podría indicar una mayor ponderación a un escenario Massa o un mercado entendiendo un Milei más calmo con respecto a la dolarización luego de su alianza con Juntos por el Cambio”, continúa López, a pesar de que ayer el diputado libertario ratificó su idea de eliminar el peso y adoptar el dólar. “Haciendo la salvedad de que el consenso de mercado no es perfecto, en las dos elecciones pasadas no fue acertado respecto a lo que efectivamente pasó en las urnas, teniendo dos lunes muy volátiles.”

“Ahora bien, atento a esta demanda, el Banco Central estuvo interviniendo en ciertas plazas, en el bono AL30 y los Cedears (acciones de Wall Street) más líquidos, para mantener los dólares en cierto rango”, evalúa el analista de Cocos. “Si bien por ahora alcanza el poder de fuego del Central, la situación podría intensificarse.”

López también se refirió al blue: “No está teniendo mucho volumen ya que en el Microcentro en estos días se están intensificando los controles policiales, dificultando la operatoria y, por lo tanto, haciendo menos relevante al precio”. Al igual que antes de la primera vuelta, Massa intensifica la vigilancia apenas sube y eso lleva a que incluso aparezcan cotizaciones paralelas al blue, más altas, dado el riesgo que corren los cueveros al trasladar efectivo por las calles céntricas.

“Los dólares financieros suben moderadamente, lo cual es lógico, es la demanda antes de las elecciones”, opina Pablo Bachur, de Tomar Inversiones. “Además vienen de caerse como un piano”, agrega. El contado con liqui había subido a $1.110 antes de la primera vuelta por el temor a la dolarización y el MEP, a $898. Bachur reconoce que “el mayor consenso se inclinó en ver a Massa ganador debate y el mercado reacciona parcialmente a eso: mejora la acción de Mirgor (ensambladora de electrónica de Tierra del Fuego propiedad de la familia Caputo) y caen las metalúrgicas, que muestran mucha sensibilidad a la expectativa de lo que pase con el dólar oficial”.

“No creo que el debate influya tanto, no cambia muchos votos”, observa un analista de otra sociedad bursátil de renombre. “El blue es un mercado mucho más ilíquido. Seguramente la fuerte suba de la semana pasada fue un poco exagerada y por eso hoy achica la brecha contra el MEP. Los financieros suben, pero no por nada en particular. Cayeron mucho el último mes y en algún momento la gente deja de hacer carry trade”, se refiere a la bicicleta financiera de apostar a la alta renta en pesos, como el plazo fijo, y pasarse antes de las elecciones a dólares.

AR