Otro desafío para Massa: enfrenta hoy un megavencimiento de deuda por 405.000 millones de pesos

El ministro de Economía, Sergio Massa, y su secretario de Finanzas, Eduardo Setti, enfrentan este miércoles un megavencimiento de deuda de corto plazo en pesos por $ 405.000 millones. Para cubrirlo, buscará emitir nuevos títulos en un mercado que desconfía de los pesos y ha estado optando por bonos en dólares para guarecerse.

El Ministerio de Economía licitará un menú de Letras y Bonos del Tesoro Nacional por un total de $ 160.000 millones y US$ 375 millones. La licitación de las Letras se desdobla con ofertas de instrumentos para fondos comunes de inversión, las Lelites, y para creadores de mercado, las Ledes y Lecer, por un monto total de hasta $ 150.000 millones. Por fuera del Programa de Creadores de Mercado se licitarán tres bonos: dos por US$ 300 millones (US$ 150 millones cada uno), y un tercero por $ 10.000 millones. Adicionalmente, se ofrecerá un bono por US$ 75 millones exclusivo para importadores registrados en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Aduana.

Las Lelites, con vencimiento el 30 de diciembre de 2022, podrán suscribirse por hasta $ 40.000 millones, en tanto que la opción para creadores de mercado será a través de una Lecer ($ 30.000 millones), con vencimiento el 21 de abril de 2023, y dos Ledes por hasta $ 80.000 millones. En el caso de las Ledes, una se licitará mediante una reapertura por hasta $ 60.000 millones, con vencimiento 31 de marzo de 2023; y la otra por hasta $ 20.000 millones, con vencimiento el 28 de abril de 2023. El capítulo bonos prevé tres ofertas, dos linkeados al dólar y otro a tasa Badlar (hoy, al 70%); los linkeados al dólar serán por US$ 150 millones cada uno, con vencimiento el 28 de abril de 2023 y el 31 de julio de 2023, respectivamente. Por su parte, el bono a tasa Badlar se licitará por un monto de hasta $ 10.000 millones, con vencimiento el 23 de noviembre de 2027. Finalmente, el bono vinculado al dólar linked -atado al tipo de cambio oficial- para importadores prevé una colocación por US$ 75 millones, con vencimiento el 28 de abril de 2023. La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10 y finalizará a las 15.

“Básicamente es una licitación de instrumentos cortos”, se refiere el broker Leandro Chialva, de Delphos Investment, a que el Gobierno apunta a títulos de pronto vencimiento. “Son todas letras, incluso este dólar linked para importadores, que tiene en promedio una duración de un mes y medio. Repiten los dólar linked, que no creo que sean muy exitosos. Yo creo que va a haber una gran participación de bancos públicos y organismos públicos. Cuando uno mire, la licitación va a salir bien. Después habrá que ver los detalles de quiénes participaron. Pero imagino que los privados van a seguir con la misma estrategia: bajando el riesgo con el sector público y aumentando el riesgo con el Banco Central. Me imagino que el sector público, que ya es de por sí el mayor tenedor de la deuda, siga participando. En esta subasta tenés el problema de que todos los vencimientos están en manos del sector privado, por lo que debés asegurar una buena participación del sector público para conseguir una emisión por encima de los vencimientos.”

En el Gobierno esperan que no sólo los organismos del Estado suscriban deuda sino también los privados, pero descartan recurrir otra vez, como hace poco, al dinero que provincias y municipios tienen en plazos fijos. El Ejecutivo requiere de más financiamiento del mercado de deuda para evitar financiar el déficit con emisión monetario, recurso al que Massa había prometido no recurrir desde que asumió el cargo y hasta fin de año.

