El dólar abrió a la suba y el oficial cotiza a $1.450 para la venta

En la apertura de la rueda cambiaria mayorista el Gobierno fijó una oferta de dólar a $1.425, que implica un incremento de $45 con referencia al cierre previo, según reportan operadores de mercado.

De esta manera, busca frenar la suba de la divisa en el arranque de un día que se presenta complicado con baja de bonos en el pre market.

Al día de la fecha los límites de la banda cambiaria son $1.481 para la superior y $944 para la inferior.

El mercado muestra inquietud ante posibles nuevas medidas luego que se les prohibiera a las billeteras virtuales operar en el mercado oficial.

El dólar oficial en el Banco Nación abrió sin cambios en $1.350 y $1.400, pero al rato subió 3,60% y llegó a $1.400 para la comra y $1.450 para la venta.

En tanto, el dólar blue cotiza a $1.475; mientras que el MEP se ubica en $1.517; el Contado con Liqui, en $1.564; y el dólar tarjeta, en $1.885.

Asimismo, el riesgo país se mantiene en los 1.230 puntos básicos y los bonos soberanos en dólares experimentan un descenso de 3,8% en promedio.