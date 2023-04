El dólar blue arranca la jornada subiendo y se acerca a los 500 pesos

El dólar blue o ilegal no para. En el arranque de la jornada de este martes alcanzó los $ 480, un 3,9% por encima del día anterior. El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos), legal y que se consigue en el mercado local, también trepa, a $ 465, un 3,8% arriba. El contado con liquidación (CCL), otro modo legal de hacerse de la divisa pero en el exterior, sube a $ 476, un 3,1%. El oficial, tranquilo a $ 226, lo que implica una brecha cambiaria del 107%.

El dólar blue sigue su escalada y ya superó la barrera de los $460

Más

En un seminario organizado por el Congreso Agroindustrial Argentino, elDiarioAR le preguntó al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, si un blue a $ 480 no desalienta la de por sí lenta liquidación de granos con el dólar agro a $ 300. “Yo entiendo que el dólar a 300 es atractivo porque los costos productivos en su mayoría no deberían estar a 480, algunos pocos hay, pero la mayoría está a un dólar oficial, desde el fertilizante hasta todo el paquete tecnológico y fitosanitario. Obviamente que un dólar a 480 no ayuda, pero yo en lo personal a la hora de evaluar margen bruto, atractividad para el sector, para seguir sembrando, tomamos en cuenta lo que es el dólar oficial, en este caso este dólar especial a 300. Ahora, hacer una interpretación de las decisiones individuales de los productores y las cerealeras no depende de mí”, respondió Bahillo.

AR