Massa busca desesperado un préstamo del FMI para evitar el “game over”, mientras amenaza con denuncias de lavado

El ministro de Economía, Sergio Massa, busca desesperado un adelanto de desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Hay un movimiento especulativo generalizado, no tiene nombre y apellido, y es lógico en este contexto. Iba a llegar. Porque no hay herramientas ya para reaccionar. O metés un shock de dólares urgente o es game over”, confiesa un integrante del equipo económico ante un dólar que se acerca a los $ 500. Es que la cosecha de la que depende la economía argentina, la de soja y maíz, aportará un tercio menos de granos que el año pasado por la sequía. Son US$ 21.000 millones menos.

El dólar blue sigue su escalada y ya superó la barrera de los $460

¿De dónde podría venir algún ingreso de dólares? “Medio utópico, pero sería de Estados Unidos o el FMI. Pero no veo al Fondo saliendo a socorrer de manera urgente a este gobierno en este contexto”, agrega la fuente del equipo económico.

En on the record, Massa reaccionó por Twitter: “Hace varios días que vivimos una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar”. Se refería al informe del ex jefe de asesores de la Presidencia Antonio Aracre sobre la necesidad de devaluar. “Vamos a usar toda las herramientas del Estado para ordenar esta situación y en ese sentido notificamos al FMI de las restricciones que pesaban sobre la Argentina y vamos a cambiar en la rediscusión del programa”, continuó Massa sobre la ya sabida renegociación del acuerdo, después de que se conociera la semana pasada que se incumplió la meta de ajuste fiscal del primer trimestre.

Hace varios dias que vivimos una situacion atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar. — Sergio Massa (@SergioMassa) 25 de abril de 2023

“Además, vamos a usar a la Justicia Penal económica como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos y a la UIF (Unidad de Información Financiera) y a la CNV (Comisión Nacional de Valores) para el análisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero”, advirtió Massa contra los que compran dólares, aunque sea una medida que nunca baste para calmar las corridas cambiarias como la actual. En cambio, en su último tweet sí se refirió al remedio que busca: “Paralelamente vamos a seguir con los acuerdos de (organismos) multilaterales, exportadores con transformación de exportaciones a yuanes y el acuerdo de desembolso con el FMI para refortalecer las reservas que por el impacto de la sequía se vieron perjudicadas”. Es decir, buscarán dinero del Fondo, del Banco Mundial, del Interamericano de Desarrollo (BID), del nuevo banco de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) o del swap (canje) de monedas con el banco centra chino, que permite usar la moneda del gigante asiático en lugar de los escasos dólares para el comercio bilateral.

