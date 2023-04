El dólar blue sube pero no por el renunciamiento de Fernández, sino por la inflación

Tras la decisión de Alberto Fernández de no ir por la reelección presidencial, el dólar blue o ilegal sigue subiendo este viernes al alcanzar los $ 437, un 1,1% por encima del día anterior. El contado con liquidación también se eleva: 1,7%, hasta $ 443. El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) aumenta 1,9%, hasta $ 430. No es una reacción del mercado financiero al renunciamiento del Presidente sino al principal motivo por que el desiste de aspirar a otro mandato, la inflación, que ha limado su popularidad, además de la foto del cumpleaños en la cuarentena y otros factores.

“El dólar financiero sigue subiendo porque estaba atrasado, básicamente, y no hay en carpeta elementos que lo hagan bajar o anclen una reducción de gasto público o de los motivos que lo hacen subir, como la inflación”, analiza Santiago Abdala, director de la sociedad Portfolio Personal Inversiones (PPI). “El renunciamiento ayuda a ordenar un poco el panorama pero aún así no es que haya cambiado mucho. Hace suponer que (Sergio) Massa seguirá hasta el final y seguirá trabajando en intentar resolver la situación. De fondo no ha cambiado mucho en el sentido que no se sabe quién sería el candidato, pero al menos hace suponer que Massa no se iría inminentemente”, añade Abdala.

“Ningún impacto significativo, era algo que se veía venir”, comenta Pablo Bachur, responsable de Tomar Inversiones. “El dólar sube porque sigue ajustando el retraso de los últimos tiempos, sumado a que cada vez más importadores acuden a dolarizar por esa vía ya que el MULC (mercado único libre de cambio, el oficial) es cada vez más testimonial”, agrega Bachur.

“No impacta, era una obviedad”, razona otro analista de la City. “Esto permite ahora que el Frente de Todos se ordene para nombrar un candidato para las PASO”, se refiere a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias.

