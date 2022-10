El dólar soja recaudó 8.123 millones y el lunes se anunciarán más medidas para evitar una devaluación

El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó hoy que el Programa de Incremento Exportador (PIE), conocido como “dólar soja” a $ 200, permitió recaudar 8.123 millones de dólares y alcanzar así “resultados más que satisfactorios que entusiasman y permiten mostrar resultados de una contundencia que constituyen un récord en términos de liquidaciones y exportaciones de la República Argentina”. La meta inicial era sumar 5.000 millones. El ministro informó que a la fecha se declaró un ingreso de divisas por 7.646 millones, pero entre lunes y martes próximos ingresará el resto.

Además, detalló que del Programa participaron 44.622 productores tanto individuos como empresas y que se comercializaron 13.725.198 toneladas de soja desde el 5 al 30 de septiembre. Massa, que encabezó en el Palacio de Hacienda la presentación de los resultados del régimen de fomento a las exportaciones agroindustriales y el programa de fortalecimiento de pequeños y medianos productores, aseguró que “cada dólar que entra lo tenemos que cuidar” y que este programa es una medida que muestra el potencial de Argentina en la agenda alimentaria global.

El ministro anticipó que la semana próxima se anunciarán medidas para incrementar las exportaciones y un nuevo sistema para quitar beneficios a quienes “hicieron trampas” con las importaciones. “La semana que viene vamos a anunciar medidas para el cuidado de las exportaciones, para el incentivo de las exportaciones tecnológicas”, añadió. Su secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, había anticipado a elDiarioAR la idea de un dólar tecno, es decir, mayor al oficial (el mayorista está a $ 147). Pero además se controlarán más las compras del exterior, que ya estaban restringidas pero que consiguieron medidas cautelares en la Justicia para entrar de todos modos. “No queremos que los dólares se vayan porque alguien tiene medidas cautelares para la compra de toallas, motos de agua, hidrolavadoras, habilitadas por jueces”, dijo Massa y adelantó que crearán un nuevo sistema para evitar que prosperen esos recursos judiciales. A su vez, acelerarán las importaciones de insumos para la producción de las pymes.

"A diferencia de los que creen que el problema de los argentinos se arregla mágicamente con una devaluación, nosotros vemos que eso representaría empujar a 20 puntos de los argentinos a la pobreza" Sergio Massa

El ministro descartó una vez más que vaya a recurrir a una devaluación del peso oficial para alentar exportaciones y desincentivar importaciones: “A diferencia de los que creen que el problema de los argentinos se arregla mágicamente con una devaluación, nosotros vemos que eso representaría empujar a 20 puntos de los argentinos a la pobreza. No se puede mirar la economía sin paz social, empujar a 20 puntos de los argentinos a la pobreza puede ser muy útil en un power point, pero la Argentina no es un power point”. En cambio, prometió “el cuidado de reservas con licencias no automáticas” para las compras externas, “una cuenta corriente única en cuanto al mercado de exportaciones e importaciones, que no haya mal uso de los dólares de los argentinos que generan valor y se terminan mal usando por algunos que abusan de los agujeros normativos del Estado argentino”. “El lunes vamos a poner en marcha un programa con mecanismos muy aceitados. Aquel que importe para la producción, al momento de conseguir la SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) va a saber cuándo el Banco Central le liberará los dólares”.

La respuesta a CFK

A su vez, con la recaudación extra de retenciones que se consiguió con el dólar soja se reforzarán los ingresos de los sectores más empobrecidos por la elevada inflación. “La semana próxima cumpliremos con los sectores más postergados de la sociedad. Uno de los desafíos de este ministerio es cuidar los precios de los alimentos, los medicamentos, los productos de higiene. Si este esfuerzo no beneficia a los hogares, cae en saco roto”, dijo dos días después de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le reclamara enfocarse en la lucha contra el alza de precios y la indigencia. “La semana que viene vamos a trabajar con los responsables de las políticas enfocadas en grupos vulnerables. Lo mejor es no generar expectativas”, advirtió cuando le preguntaron sobre qué ayudas anunciará. “Economía tiene capacidad de distribuir partidas pero hay que hacerlo con la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) y el Ministerio de Desarrollo Social”, aclaró. “Entendemos que es muy importante que el productor sienta que lo que pagó adicionalmente y lo que el Estado puso de más en término de valores implícitos vuelva a nuestras comunidades agropecuarias pero también vuelva para proteger a los sectores mas vulnerables.”

El ministro anunció además que también el lunes iniciará un programa para pequeños y medianos productores. “A partir del día lunes, comienza a funcionar un programa con dos caras: uno para los pequeños y medianos productores que hayan vendido más del 80% antes del régimen de dólar soja, que nos permitirá financiar la mitad de las semillas y los fertilizantes de todos aquellos productores de maíz y de soja de menos de 200 hectáreas” y otro destinado a las economías regionales.

Por otra parte, el titular del Palacio de Hacienda aseguró ser “más que optimista” en relación con el cumplimiento de las metas del tercer trimestre en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en materias fiscal y de acumulación de reservas. “La meta de reservas está más que cumplida” gracias al dólar soja “y es una enorme satisfacción”. “Respecto a las metas fiscales tengo una mirada también positiva, aunque hay que esperar al martes” para los datos oficiales en la materia, señaló y agregó: “Soy más que optimista respecto a que cumplimos en reservas y en lo fiscal las metas que la Argentina había comprometido a nivel internacional”.

CRM con información de la agencia Télam