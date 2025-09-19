El dólar terminó en $1.515 con una suba semanal de 3,4% mientras el riesgo país superó los 1.500 puntos

El dólar oficial cerró este viernes en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $20 respecto del cierre del jueves. El riesgo país, en tanto, alcanzó los 1.560 puntos.

En una jornada marcada por la tensión económica, se mantuvo arriba de los $1.500 con un rally alcista. Esta semana, el minorista subió 3,41% y casi 10% desde las elecciones bonaerenses que aceleraron la presión sobre el tipo de cambio.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio al que accedieron los ahorristas minoristas se ubicó en $1.523,679 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.525.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una suba de 0,34% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en los $1.475, sin cambios respecto al cierre de ayer. En lo que va del mes, subió 9,8%

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,2% hasta $1.537,93, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una baja de 0,5% hasta los $1.556,91.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$39.407 millones, en una jornada en la que tuvo que vender US$379 millones de sus reservas para contener el mayorista en el sistema de flotación. Al cerrar igual que el jueves, se espera que la entidad de Santiago Bausili utilice más de sus reservas para sujetar el dólar.

En medio de la incertidumbre, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo este jueves en el streaming Carajo que “el programa económico está hecho para que lo dólares sirvan para defender el techo de la banda”.

“No nos vamos a mover de ahí y vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”, aseguró.

Con información de la agencia NA