Eduardo Macchiavello, de la Cámara de Laboratorios: “No me preocupa tanto el blue como que el dólar oficial suba mucho”

Eduardo Macchiavello es el CEO de Laboratorios Roemmers, propiedad de la familia dueña de la cuarta fortuna de la Argentina, detrás de la de Marcos Galperin, los Rocca y los Pérez Companc. También preside la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (Alifar). Desde la sede de CILFA, en compañía de su director ejecutivo, Eduardo Franciosi, Macchiavello conversó con elDiarioAR.

¿Cómo ve la situación política y económica en esta semana de tanta y tanta tensión para Argentina?

Te lo digo del punto de la industria farmacéutica. Nosotros en este momento tenemos un compromiso del Gobierno de que no va a haber problema con los dólares para la importación de los principios activos o todas las cosas que importa la industria farmacéutica. Está bastante difícil de manejar porque importamos muchas cosas. Hasta ahora no hemos tenido problemas, pero no sabemos qué va a pasar con muchos de otros insumos que utilizamos en procesos. Por decirte, las cajas, el aluminio. Entonces puede ser que empecemos a ver faltantes de determinadas presentaciones porque falta algún insumo.

Pero no me contestó de la situación política y económica en general...

Como a cualquier argentino, te molesta y te preocupa lo que esté pasando. Es un momento en que Argentina debería estar floreciente, siendo un país productor de alimentos y con todo lo que está pasando en Europa. Pero es la realidad de la Argentina.

Ahora sí, en cuanto a insumos importados, entonces por ahora el abastecimiento es normal...

Todo esto es muy nuevo. Cualquier tipo que importa un insumo tiene cuatro o cinco meses de inventario. O sea si va a haber un problema, vamos a ver de acá a un mes, por ahí casos puntuales. Tampoco sé si el Banco Central dentro de un mes empieza a tener dólares y empieza a liberar un poco más todo lo que es la importación. Cuando cuando el Gobierno se pone a cerrar la importación, nunca sabés cómo lo va a manejar y quién es el que toma la última medida.

Hoy se habla de remarcaciones de precios por el control de importaciones y el cambio de ministro de Economía, ¿qué está pasando en la industria farmacéutica?

En general, la industria farmacéutica viene acompañando un poquito por debajo la inflación. A partir de julio, los medicamentos han aumentado entre el 4, el 5 o el 6%. No es que veo como en otros rubros donde la gente está aumentando del 20 al 30%.

Cuando uno ve el contado con liquidación a 300 pesos, ¿no teme?

A mí no me preocupa tanto el precio de blue. Me preocupa mucho más el precio del dólar oficial. Mientras que puedan garantizar el precio del dólar oficial y a ese precio importemos... El problema sería que se devaluara muy rápido, que suba mucho el valor del dólar oficial, que es donde realmente nos inciden los costos a nosotros.

Pero más allá del dólar, en cuanto a la situación política y económica, hay gente que teme una hiperinflación, incluso dentro del oficialismo, Mauricio Macri dice que la inflación va camino al 100%. ¿Usted cómo ve esta situación? Hay gente que se pregunta si Alberto Fernández termina su mandato...

Tiene que ver mucho con que el Gobierno ajuste los números, con la medida en que el déficit fiscal no se descontrole, que puedan controlar la emisión del Banco Central... Son todas cosas macroeconómicas muy difíciles. Escuchás hablar a 25 economistas y cada uno dice una cosa distinta. La realidad nuestra es que vivimos al día. Estamos en la Argentina y los medicamentos es algo que vos tenés que garantizar. No podemos agarrar y decir “no vendo”. Vos por ahí si vendés cocinas, aires acondicionados, decís “esta semana no vendo”. La industria farmacéutica no puede hacer eso. Y nosotros somos casi todas compañías con más de 50 años de historia. En la Argentina siempre se abasteció. Y hemos tenido momentos de hiperinflación, así que sabemos cómo manejarnos en eso. A lo sumo acortarás un poco los plazos de pago, pero nunca la opción es dejar de vender.

¿Está competitivo el tipo de cambio oficial para una industria farmacéutica argentina que exporta al resto de América Latina?

Nosotros fabricamos mucho en Argentina para Brasil, Ecuador, Colombia. Para la industria farmacéutica es muy difícil medir la venta: independientemente de que el dólar esté más caro o más barato, no varía demasiado. Para exportar a un país, tenés primero que ir ahí, registrar la marca, hacer un registro sanitario donde declaras quién es el fabricante. No lo podés cambiar de un día para el otro. No es que el que te importa te va a cambiar de proveedor porque para cambiar necesita dos años validar una nueva planta y cambiar el registro. A pesar de que es cierto de que hay un pequeño deterioro del tipo de cambio, vienen creciendo las exportaciones en el sector farma: en mayo de 2022 contra mayo de 2021, un 11%.

Además de las medidas para evitar un descontrol del déficit fiscal y la emisión monetaria, ¿son necesarias otras soluciones políticas y económicas para evitar que se agrave la crisis?

Me encantaría que la Argentina dejara la grieta famosa y de una vez por todas hubiese alguien que planteara una mirada hacia adelante de un plan estratégico de Argentina a ver qué hacer como país, en qué posicionarnos y que todas las fuerzas políticas lo acompañen, no importa quién esté gobernando y que sea una política a largo plazo. Creo que si la Argentina se pusiera en eso, teniendo la riqueza que tiene en agricultura, ganadería, minería, pesca, petróleo, gas, debería estar hoy floreciente. Espero que algún día los políticos y la gente que nos gobierna tome conciencia de esto y se dejen de estar peleando por estupideces y se pongan a pensar a ver de una vez por todas qué queremos como país. Y a mí me gustaría que empecemos a pensar en todos nuestros hijos. Yo tengo de cinco hijos, tres que viven afuera. Uno se me acaba de ir hace poco y lo que percibo es que los chicos también quieren irse a otro país, no quieren estar acá porque están cansados. Me gustaría que la Argentina sea un país que vuelva a dar la oportunidad de que todos estos chicos se puedan desarrollar, no estén pensando en irse a otros países a vivir porque la Argentina no les da oportunidades.

