El emir de Qatar, amigo de Macri y Gaudio y con inversiones en Vaca Muerta, se pasea por la Argentina

El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el mismo que le puso la capa de campeón mundial a Lionel Messi y es su patrón en el PSG, es amigo de dos Gatos: Mauricio Macri y Gastón Gaudio. Al primero, presidente de la Fundación FIFA, lo vio durante toda la Copa del Mundo y lo abrazó cuando la albiceleste logró la tercera. Ahora se especula con que volverá a encontrarlo en Villa La Angostura, después de que el jeque aterrizara hoy en Bariloche en un avión de Qatar Airways. El segundo se preveía recibirlo en el Complejo Baguales, que el ex tenista administra y que pertenece a su cuñado, Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri.

Tamim I de Qatar voló tras el Mundial primero a Río de Janeiro y después fue en dos cruceros alquilados a pasar Año Nuevo en Punta del Este y José Ignacio. Allí pasó unos días con Gaudio y con Jorge Pablo Brito, vicepresidente del Banco Macro, presidente de River y dueño en el este uruguayo de la chacra Mama Ganso, donde su padre solía convocar cada verano al establishment argentino. En 2016, Gaudio había intermediado entre la vicepresidenta de Macri, Gabriela Michetti, y Qatar para firmar un memorándum de entendimiento para que ambos países inviertan en infraestructura argentina, con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), motivo por el que se inició una causa judicial. Qatar es una potencial mundial del gas, una de las que abastece por barco a la Argentina. Precisamente en el negocio gasífero se metió Gaudio en los últimos dos años, según el portal Econojournal. De acuerdo con este medio, el ex tenista actuó como lobbysta de San Germán Seguros, que pactó con Naturgy el ofrecimiento a los clientes de seguros de vida para que, en caso de fallecimiento, se garantice la continuidad del servicio por seis meses. Lo hizo tras una resolución del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), cuando todavía lo dirigía Federico Bernal, antes de asumir como subsecretario de Hidrocarburos el año pasado. Bernal, coautor con Julio De Vido del libro Néstor y Cristina Kirchner, planificación y federalismo en acción, también firmó en 2021 en el Enargas otra resolución que incorporó el código QR para el pago de las facturas. Esta medida habilitó otro negocio de Gaudio como representante de la billetera virtual Total Coin.

Después de Uruguay, el emir viajó en crucero a La Plata, paseó por Buenos Aires y voló a Bariloche. No se descarta un encuentro con Macri, que descansa por estos días en Villa La Angostura. En el Mundial, el ex presidente no sólo se divirtió mirando fútbol sino que también hizo networking (establecimiento de contactos) internacional, aunque también con los unicornios argentinos Marcos Galperin, de Mercado Libre, y Martín Migoya, de Globant, auspiciante de Qatar 2022, según publicó la revista Noticias. “Macri y el emir son party buddies (amigos de fiestas)”, comenta otro lobbysta que conoce el vínculo. No se prevé, en cambio, un encuentro con Alberto Fernández. El embajador de Qatar en la Argentina, Battal Meajeb Al Dosari, le informó al canciller Santiago Cafiero que se trata de una “visita personal”.

Por lo pronto, la empresa estatal Qatar Energy, otro de los patrocinantes que llenaban las vallas publicitarias al pie de las canchas del Mundial, tiene desde el anterior gobierno, desde 2018, inversiones en la Argentina. Formó un join venture con la norteamericana Exxon Mobil para quedarse con el 30% de sus activos en Vaca Muerta. Así fue la primera vez que Qatar Energy entró en el negocio de los hidrocarburos no convencionales. En cambio, en sus tierras del Golfo Pérsico puede obtener gas convencional, sin la técnica del fracking, como la que se usa en la formación neuquina, y en cantidades tales que lo convierten en el quinto exportador mundial, detrás de Estados Unidos, Rusia, Irán y China.

