Una fábrica de calzados, al borde de la quiebra: cheques rechazados por más de $85 millones, 30 juicios por despidos y $4.240 millones de pasivo

La reconocida firma familiar Viamo, fabricante de calzados, con 38 años en el mercado argentino, acumuló 64 cheques rechazados por más de $85 millones, afronta 30 juicios por despidos y se presentó en concurso de acreedores con un pasivo que, al 31 de enero de 2026, ascendía a la suma de $4.240 millones.

El Juzgado Comercial N° 4, Secretaría N° 8 calificó el proceso como de gran magnitud (“Proceso A”) debido a la complejidad de sus obligaciones.

Los acreedores de la firma tendrán plazo hasta el 3 de agosto para solicitar la verificación de sus créditos ante la sindicatura.

En cambio, la empresa, debe presentar una propuesta de acuerdo que evite la quiebra, la que finalizará el 17 de mayo de 2027.

La sindicatura Tabasco & Estevez reveló que no existe una deuda salarial inmediata para “pronto pago” y los juicios laborales se encuentran en diversas etapas procesales e incluyen hasta recursos de apelación en la Cámara Nacional del Trabajo.

Zapato con taco

Viamo se inspiró en una sociedad que formaron la italiana María Rosa Parini y el argentino Damián Fernando Chiodini, quienes se conocieron como compañeros de trabajo en una zapatería hace 55 años.

Más tarde decidieron emprender un proyecto independiente con su propia fábrica, llamada Artecal, especializado en el zapato con taco llamado Luis XV.

En ese entorno, criaron a sus tres hijos, Alfredo, Pablo y Rodolfo, quienes asistían a la madre a doblar los cortes de cuero y a armar los zapatos. Posteriormente, empezaron a colaborar con su padre en la planta.

Los hermanos precisamente registraron el lunes 8 de agosto de 1988 la denominación social Lannot, bajo la cual funciona la zapatería Viamo. En 2004 inauguró su primer local, donde emitió la primera factura.

Actualmente, la empresa tiene un total de 77 empleados en relación de dependencia y posee una red de seis locales propios, incluyendo el Unicenter Shopping, Plaza Oeste, Munro y el polo comercial de la calle Aguirre, en la ciudad de Buenos Aires, además de su planta industrial en el barrio porteño de Villa Lugano y un centro logístico en Lomas del Mirador.

Antes del recambio de gobierno en 2023 habían contrató por primera vez a un CEO externo a la familia, un exNike, y en ese momento, la firma contaba con más de 300 empleados y 25 locales, entre propios y franquicias.

Ya con Javier Milei en la Presidencia, los empresarios señalan a la fuerte presencia de productos importados en el mercado local como causante del cierre de locales y la reducción de personal.

Crisis: 22.000 empresas caídas en 2 años

Según los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 (último mes del gobierno del Frente de Todos) e igual mes de 2025 (último dato disponible) se cayeron 21.938 empresas, pasando de 512.357 a 490.419, y se perdieron casi 300 mil empleos registrados.

Afectó a sectores industriales clave como el textil, el metalúrgico, la construcción y el automotor, así como el químico y petroquímico.

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) indicó que en lo que va de la gestión Milei cerraron 523 empresas (-8,6%) en toda la cadena textil-indumentaria y afines, mientras que en el subsector de confección hay unas 225 compañías menos (-8%).

En el período se perdieron 17.658 puestos de trabajo registrados (-15%), con fuertes caídas en rubros como ropa interior (-21%), indumentaria deportiva (-21%) y tejidos de punto (-20%).