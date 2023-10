El Gobierno asume que debe enfrentar ocho ruedas de una corrida alentada por Milei

Los dólares paralelos ya subían antes de que Javier Milei recomendara hoy a la gente que no renueve los plazos fijos en pesos. Pero sus palabras echaron más leña. En la plaza ilegal, donde el Gobierno no puede intervenir, el dólar blue asciende a $945, un 7,3%. En cambio, el Banco Central puede quemar algunas de sus escasas reservas en los mercados donde las divisas se adquieren legalmente triangulando con bonos: el contado con liquidación (CCL), que baja a $ 890, un 0,2%; y el del Mercado Electrónico de Pagos (MEP), que trepa a $840, un 3,4%. “Se interviene en los dólares financieros dentro de la capacidad de acción que se tiene, pero la presión es muy fuerte”, cuentan fuentes oficiales.

“Las corridas no se pueden frenar, las podés moderar y regular la velocidad”, analizan en los despachos gubernamentales. “Pero para frenar una corrida como la que te propone Milei necesitarías US$100.000 millones sobre la mesa”, exageran un poco, pero no mucho. No por nada el candidato libertario habla de que necesita US$30.000 millones para dolarizar y para ello endeudará al país con garantías por US$100.000 millones en títulos públicos, acciones de empresas estatales y otros activos. Milei jura que cada día se le acercan más financiantes, pero el riesgo país vuela a 2.674 puntos básicos.

“Queda esta semana corta y la próxima, que también es corta. Son ocho ruedas. Serán jornadas difíciles, pero se seguirá administrando para evitar que estas campañas instando a sacar los pesos y generar corridas tengan el menor daño posible para la sociedad”, explican en el Gobierno. “Hay que esperar así a las elecciones. Se esperaba esta corrida pero para después de la primera vuelta. La idea es que si adelantaron la corrida es porque las encuestas no le están dando bien a Milei. Y la apuesta es a desestabilizar la economía para mejorar sus chances”, reflexionan quienes sueñan con Sergio Massa pasando a segunda vuelta.

Este fin de semana pasado se filtró una presentación de Mauro Mazza, operador de la sociedad Bull Market Brokers, la de la familia de Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno porteño por La Libertad Avanza (LLA). Allí se ofrecían detalles “operativos” del plan dolarizador de Milei y el economista Emilio Ocampo, eventual presidente del Banco Central. En una filmina se hablaba de “liberalizar el mercado cambiario”, es decir eliminar el cepo y unificar los tipos de cambio; “liberalizar las tarifas, acomodamiento rápido”, es decir, tarifazo; “fixing (fijación) de la dolarización”, es decir, determinación de un tipo de cambio de conversión; hiperinflación de 45 a 60 días; un Fondo de Estabilidad Monetaria donde se irían liquidando de a poco las Letras de Liquidez (Leliq), que es deuda que el Banco Central le colocó a los bancos con dinero de los ahorristas, que vaya a saber cuándo recuperan su dinero; y canje de deuda en pesos.

Uno los analistas de las principales sociedades de bolsa recordaba este lunes que ya había anticipado a elDiarioAR si vencía Milei en primera vuelta, el CCL se iba a ir a entre $950 y $1.200. “Y ahora pinta que va a ganar. Para frenar el dólar ahora tienen que vender, pero justamente tienen pocos dólares”, observa el operador, que cree en una victoria de LLA, a diferencia de lo que confían en el Gobierno. Otro colega suyo en un banco nacional comparte el pálpito: “Creo que el mercado esta empezando a 'pricear' (ponerle precio) a Milei Presidente y que intenta dolarizar rápidamente. Para frenarlo, requerís, dada la situación actual de reservas, un tipo de cambio bastante más alto que el actual”.

AR/JJD