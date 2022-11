Guzmán rompió el silencio: “Máximo actuó como un chico caprichoso”

En una entrevista con Alejandro Fantino en Neura Radio, Martín Guzmán rompió el silencio después de renunciar al cargo de ministro de Economía en julio pasado. Y lo hizo con declaraciones duras contra Cristina y Máximo Kirchner. “La madre le da a Maximo un poder que no esta en condiciones de llevar adelante”, dijo Guzmán. “El problema acá, y pasó en el caso de Máximo Kirchner, es que se actúa de forma caprichosa. Máximo actuó como un chico caprichoso”, se refirió al diputado que renunció a la jefatura de la bancada del Frente de Todos en rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ex ministro contó que Máximo Kirchner quería pagar la deuda con el FMI a 40 años, cuando el plazo máximo que establece el organismo es de 10 y fue ese el que negoció el Gobierno. “Es difícil aceptar posicionamientos especulativos cuando se contraponen a lo que la Patria necesita”, disparó. “Lo de Maximo Kirchner no es serio. Actuó como un chico caprichoso pidiendo cosas imposibles.”

La marcha de los que no quieren ser comidos y el guzmanismo sin Guzmán de Massa

Saber más

“El Presidente y la vicepresidenta conocían absolutamente todos los detalles de las negociaciones con el FMI”, dijo Guzmán, desmintiendo las versiones kirchneristas de que le ocultaba la información a Cristina Fernández de Kirchner. “Cristina, cuando juega a favor, tiene una enorme potencia. Cuando juega en contra, también”, reflexionó. “Cuatro días antes del acuerdo con el FMI se cortó la comunicación con Cristina”, contó. “El default (con el FMI) era ajuste.”

Guzmán negó que Alberto Fernández no supiera que iba a dimitir en julio: “Le planteé al Presidente que sin el control de los instrumentos no íbamos a poder continuar. Antes de publicar la renuncia le mandé un Whatsapp al Presidente y le avisé. Si hay algo que siempre mantengo es la palabra”. “Dos días antes de la renuncia planteé que si no hay acuerdo político, necesito un mínimo de medidas porque se viene una corrida”, dijo en referencia a su pedido a Fernández de controlar el Banco Central y la Secretaría de Energía. Pero recordó con afecto al Presidente. En cambio, señaló: “Máximo Kirchner y su espacio pedían de forma pública que yo saliera del Gobierno”.

“Ahora se le permiten al equipo económico hacer cosas con apoyo político. Y está bien”, opinó el ex ministro sobre su sucesor, Sergio Massa. Pero criticó al fuerte suba de la tasa de interés con el argumento de que, en lugar de bajar la inflación, la termina alentando.