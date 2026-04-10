La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 3% en marzo y acumula una suba de 32,1% en los últimos 12 meses

Durante el mes de marzo el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 3,0% de acuerdo a los datos que difundió este viernes el Instituto de Estadística y Censos porteño y acumula una suba de 8,9% en los primeros tres meses del año, mientras que la trayectoria interanual se ubicó en 32,1%. En febrero, el indicador había sido del 2,6%. El INDEC dará sus datos de inflación a nivel nacional el martes 14 de abril. El mes pasado fue de 2,9%.

De acuerdo al informe, en marzo de 2026, la variación del IPCBA a la suba respondió fundamentalmente a los aumentos de precios en las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas; y Educación y Salud, que en conjunto explicaron el 79,6% del alza del Nivel General.

El detalle

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 3,2% , con una incidencia de 0,65 p.p. en la variación mensual del IPCBA, debido a las subas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres, junto con alzas en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y de suministro de agua.

aumentó , con una incidencia de 0,65 p.p. en la variación mensual del IPCBA, debido a las subas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres, junto con alzas en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y de suministro de agua. Transporte promedió un incremento de 6,0% e incidió 0,65 p.p., por actualizaciones en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y en el valor del boleto de colectivo urbano.

promedió un incremento de e incidió 0,65 p.p., por actualizaciones en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y en el valor del boleto de colectivo urbano. Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 2,6% , contribuyendo con 0,45 p.p. a la variación mensual del Nivel General. Al interior de la división, el principal impulso provino de Carnes y derivados (6,3%). En menor medida, incidieron los aumentos en Pan y cereales (2,0%) y Leche, productos lácteos y huevos (2,1%). En sentido contrario, las caídas en Verduras, tubérculos y legumbres (-3,3%) y Frutas (-1,8%), contribuyeron a aminorar el alza de la división.

registró una suba de , contribuyendo con 0,45 p.p. a la variación mensual del Nivel General. Al interior de la división, el principal impulso provino de Carnes y derivados (6,3%). En menor medida, incidieron los aumentos en Pan y cereales (2,0%) y Leche, productos lácteos y huevos (2,1%). En sentido contrario, las caídas en Verduras, tubérculos y legumbres (-3,3%) y Frutas (-1,8%), contribuyeron a aminorar el alza de la división. Educación aumentó 8,6% , con una incidencia de 0,42 p.p., como resultado de los incrementos en las cuotas de los establecimientos de educación formal.

aumentó , con una incidencia de 0,42 p.p., como resultado de los incrementos en las cuotas de los establecimientos de educación formal. Salud se elevó 2,4% e incidió 0,21 p.p., al impactar principalmente los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga.

El resto de las divisiones tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el Nivel General.

En términos interanuales, las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Restaurantes y hoteles, fueron las principales responsables del incremento de los precios minoristas, explicando el 63,8% de la variación interanual del Nivel General.

Bienes y Servicios

Durante el mes de marzo, los Bienes registraron una suba de 2,8%, por debajo de los Servicios que aumentaron 3,1%.

La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente carnes) y, en menor medida, a los aumentos en los valores de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de las prendas de vestir.

En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente las subas en las cuotas de los establecimientos de educación formal y en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida. Le siguieron en importancia, las alzas en los valores del boleto de colectivo urbano, de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. En sentido contrario, las caídas en los precios de los alojamientos en hoteles y de los paquetes turísticos, contribuyeron a quitarle presión a esta agrupación.

Así, en los primeros tres meses del año los Bienes acumularon una suba de 7,2% y los Servicios de 9,9%. En términos interanuales, ambas agrupaciones se desaceleraron hasta: 26,0% i.a. en el caso de los Bienes (-0,3 p.p. respecto del mes previo) y 35,9% i.a. en el caso de los Servicios (-0,2 p.p.).

En el análisis por categorías, los precios Regulados promediaron una suba de 6,5%, destacándose el peso de los colegios y el transporte.

En sentido contrario, los productos Estacionales bajaron un 4,5%, principalmente por las “caídas en los precios de los alojamientos en hoteles y de los paquetes turísticos” tras la temporada de verano. La inflación núcleo, denominada Resto IPCBA, se situó en 2,7%.