La intimación a youtubers que facturaban en Reino Unido e Irlanda, el primer motivo detrás de la salida de Misrahi

El conflicto del presidente Javier Milei con la despedida jefa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Florencia Misrahi, no comenzó con la decisión de la contadora de la city de crear en el Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) una nueva categoría, la de “servicios de creación, edición, producción, difusión y/o publicidad de contenido audiovisual que sean utilizados y/o reproducidos a través de redes sociales, aplicaciones tecnológicas y/o plataformas digitales y otras actividades económicas vinculadas a creadores de contenido”. Es decir, por apuntar contra youtubers y streamers. Ese fue el relato del jefe de Estado en las redes sociales. Aquella medida no implicaba que empezaran a pagar impuestos que antes no tributaban: en teoría, debían declarar sus ingresos, aunque lo hacían con otra nomenclatura a criterio de cada contribuyente en el CLAE.

Tampoco empezó todo cuando hace dos meses el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que le cambiaban el nombre a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para crear la ARCA y en el medio despedir a 3.000 agentes y rebajarles el sueldo a todos. En ese momento, el asesor presidencial Santiago Caputo le impuso a Misrahi dos jefes de las direcciones generales Impositiva (DGI) y de Aduana, Andrés Vázquez y José Velis, de fluidos vínculos con los servicios de inteligencia, igual que su promotor en los cargos.

La tensión con la exjefa de la ARCA se inició a principios de año, cuando Reino Unido e Irlanda le enviaron a la Argentina información de streamers y youtubers que facturaban en esos territorios. Esas transferencias de datos llegan con habitualidad entre los más de 100 países que firmaron el convenio multilateral tributario en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El problema es que después muchos de esos personajes no declaraban esas facturaciones en su país y, por tanto, no pagan gravámenes como debían y como hace el resto de los contribuyentes cumplidores.

Cuando los datos llegaron a la entonces AFIP, los inspectores no tuvieron otra que mandar intimidaciones a los generadores de contenidos de YouTube, Twitch, Instagram o X. Descubierta la evasión, más de uno debió dar explicaciones y empezar a tributar. Quizás algunos de ellos son los que se quejan de que el Estado gasta “con la nuestra”, pero ellos no la ponen. En septiembre pasado, Misrahi visitó Londres y Dublín para reunirse con autoridades de ambos países, en los que residen varias multinacionales de la economía digital.

En la comunidad de youtubers y streamers hay de todo, incluidos libertarios y otros que no lo son. Carajo, el canal de streaming del troll oficialista Daniel Parisini, alias Gordon Dan, es el de más comentarios de la Argentina, según las métricas de la consultora Ibope. Los siguen Luzu TV, Olga TV, Blender, Gelatina, República Z y Blondie. En cantidad de suscriptores lideran Luzu, Blondi, Olga, Blender, Carajo, República Z y Blondie. En seguidores, Luzu, Olga, Gelatina, Blender, Carajo, República Z, Blondie, Cenital y Mate.

Al parecer, más de un streamer y youtuber se había olvidado de pagar impuestos. Habrá que ver si el nuevo jefe de ARCA, Juan Pazo —el empresario del riñón del ministro de Economía, Luis Caputo, que era venía ejerciendo como secretario de Coordinación de Producción—, se ocupa del asunto como lo hizo la excontadora del estudio Litvin & Lisicki, más allá de los prejuicios que había en la planta estatal por su origen en el mundo de los negocios.

