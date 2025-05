El Gobierno admite que el nuevo blanqueo de dólares está atado al “blindaje” que pueda darle el Congreso

El Gobierno apuesta todas sus fichas al éxito del blanqueo de “dólares bajo el colchón”. Días después de que se oficialice una serie de decretos que relajaron los controles de ARCA y otros organismos para las compras con dinero no declarado, la presión oficial ahora está puesta en el derrotero de una ley que aún no envió al Congreso para “blindar” a quienes entren al nuevo régimen.

La situación la admitió este lunes el jefe de la agencia tributaria, Juan Pazo, al asegurar que el éxito del plan ideado por Javier Milei y Luis Caputo se deberá a la aprobación de una avanzada legislativa que modificará las leyes Penal Cambiaria y de Procedimiento Tributario. El funcionario reconoció que hasta tanto no se modifiquen esas normas, el nuevo régimen está supeditado a una investigación judicial por posible evasión fiscal.

“El blindaje va a estar dado por la ley”, aseguró Pazo esta mañana en declaraciones periodísticas. “Mientras estemos en el gobierno no vamos a perseguir lo que estamos fomentando. El blindaje será para evitar el extremo de que un juez se levante una mañana y diga que podés tener un incremento patrimonial injustificado fruto de un delito de evasión”, aclaró Pazo.

Según admitieron desde ARCA a elDiarioAR, aún ni siquiera está escrito el proyecto de ley del llamado “Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”. “Se está trabajando para enviarlo al Congreso en las próximas semanas”, apuntaron fuentes del organismo de recaudación.

Pazo apuntó públicamente que el espíritu de ese proyecto es “blindar” a los argentinos que se adhieran al nuevo régimen de Ganancias que comenzará a regir a partir del próximo 1 de junio. Eso abre una ventana de un año porque las declaraciones juradas de Ganancias se tendrían que presentar recién en junio de 2026.

“Estamos convencidos de que el proyecto de ley estará aprobado para ese entonces y el ciudadano blindado”, señaló Pazo, en referencia a qué garantías tendrán las personas para en ese plazo hacer compras abultadas sin declarar el origen de los fondos. El ministro Caputo dijo el viernes pasado que “por debajo de $50 millones por mes cada persona puede gastar sus ahorros sin problema”.

En el Gobierno están convencidos de que el relajamientos de los controles no necesariamente hace más permeable actividades ilícitas como lavado de dinero, terrorismo o narcotráfico. “Hoy probablemente el delito complejo no se escude en 50 millones de pesos”, dijo este lunes Pazo en A24, donde no fue consultado por la denuncia penal que tiene él mismo por omisión de bienes en Florida, Estados Unidos, en su DDJJ.

elDiarioAR dio a conocer el viernes pasado que Pazo sigue en la mira de la Justicia por no declarar, como funcionario de Mauricio Macri, entre 2016 y 2019, la propiedad de una compañía creada para adquirir un departamento en Miami.

MC