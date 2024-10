Los jubilados y pensionados cobrarán en noviembre el mismo bono que el Gobierno fijó en marzo: a cuánto se va la mínima

El Gobierno nacional oficializó este jueves la entrega de un bono extraordinario de hasta $70.000 a jubilados y pensionados, el cual será abonado en noviembre de 2024, “a fin de mitigar los efectos de la inflación sobre los haberes previsionales de los sectores de menores ingresos”, de acuerdo a la información de ANSES. La cifra de la ayuda extra es la misma desde marzo.

De haberse movido con la fórmula jubilatoria hoy debería ser de $127.223, es decir, le niegan a los jubilados en peor situación $57.223 por mes. Si las estimaciones de IPC del BCRA (en lo que resta de 2024) y las proyecciones que realiza el gobierno para 2025 (1,4% mensual) se cumplieran, a diciembre del 2025 el gobierno les estaría negando $97.446.

Como se explicó en elDiarioAR días atrás, según “regla fiscal” que el oficialismo propone como corazón del presupuesto 2025. Ésta implica que, si se recauda más de lo estimado, se pagará deuda o se reducirán impuestos. Mientras que si se recauda menos de lo que se estima, o si la inflación resulta mayor y los gastos “automáticos” (aquellos que contienen cláusulas de aumento) se incrementan, en cualquiera de los casos lo que se recortará es el gasto “no automático”. El bono sería uno de ellos.

Es decir, no sólo no van a aumentar el bono (aun si “hay plata”), no sólo van a reducir la cantidad de personas que lo perciben, sino que lo van a mantener congelado en $70.000 por 22 meses (marzo 2024 - diciembre 2025) siempre y cuando las estimaciones de recaudación se cumplan: si fallan, se reducirá el monto del bono.

Más acuciante aún resulta la situación para las personas que se encuentran pronto a jubilarse, ya que en marzo de 2025 dejará de regir la moratoria previsional. En ese sentido, el titular de ANSES, Mariano De los Heros, señaló días atrás que, en todo caso, se les otorgará una PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) que representa el 80% de una jubilación mínima, no es pensionable (es decir, si fallece el/la titular, no se traslada a su cónyuge o hijo menor a 18 años o sin límite de edad en caso de discapacidad) y, en el caso de las mujeres, pueden acceder 5 años más tarde (a los 65).

Así, miles de personas no podrán jubilarse. El último dato disponible mostró un empeoramiento de la situación respecto a trimestres anteriores: 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones en edad de jubilarse (55/59 o 60/64 según el género) no estarán en condiciones de acceder a una jubilación porque no poseen suficientes años de aporte.

Qué estableció ANSES para noviembre

El beneficio incluye a los titulares de prestaciones contributivas bajo la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), así como a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de pensiones no contributivas. De acuerdo con el Decreto 965/2024, el bono se otorgará a aquellos cuyo ingreso total no supere el haber mínimo previsional garantizado, mientras que, para aquellos que superen esa base, el monto se ajustará para alcanzar un tope específico.

Según se detalla en la normativa, este bono tendrá carácter no remunerativo, no será susceptible de descuentos y no se computará para otros conceptos. La ANSES fue facultada para implementar medidas complementarias y aclaratorias necesarias para su correcta administración y asegurar que los beneficiarios reciban el apoyo en tiempo y forma.

“Este beneficio es parte de un conjunto de medidas que buscan resguardar el poder adquisitivo de los jubilados” en un contexto de alta inflación y variación del índice de precios, en tanto el Gobierno procura ajustar mensualmente los haberes previsionales, conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC, informan desde ANSES.

Los detalles

En noviembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de 3,47%. De esta manera, la jubilación mínima, junto con el bono de $70.000, pasa a ser de $322.798,48.

Las jubilaciones y pensiones que no superen los $322.798,48, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así: la Pensión Universal para el Adulto Mayor pasa a ser de $272.238,78, la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez a $246.958,94, y la Pensión Madre de 7 hijos pasa a ser de $322.798,48.

Los haberes y el bono se cobran en la misma fecha, según el calendario habitual.

Para consultar la fecha y lugar de cobro ingresá en mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Aumento de las asignaciones

En noviembre, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 3,47%.

De esta forma, los nuevos montos para la Asignación Universal por Hijo pasan a $90.837, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad a $295.786, la Asignación Familiar por Hijo a $45.420 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $147.895.

Para consultar la fecha y lugar de cobro ingresá en mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Más información

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Con información de agencias y ANSES.

IG