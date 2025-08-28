Los jubilados cobrarán con un aumento de 1,9% en septiembre y el bono sigue en $70.000: son $6.000 más que en agosto

Los jubilados cobrarán sus haberes de septiembre con un aumento del 1,9%, producto de la aplicación de la fórmula vigente, que tiene en cuenta la inflación según datos del INDEC. En tanto, el monto del bono seguirá en $70.000, misma cifra congelada desde marzo de 2024.

De esta manera, la jubilación mínima queda en $390.277,18 ($320.277,18 + $70.000). En agosto, la cifra era de $384.243,51, es decir, tendrán ahora una suba de $6.033,67; en tanto, el haber máximo se ubicará en $2.155.162,17; la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $326.221,74 ($256.221,74 + $70.000); y las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez tendrán un valor de $294.194,02 ($224.194,02 + $70.000).

Bono congelado hace más de un año y medio

El Gobierno nacional oficializó este jueves el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta 70 mil pesos que será abonado en el mes de septiembre, con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y pensionados frente a la inflación.

La medida fue dispuesta a través del Decreto 613/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y alcanza a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas y graciables.

El bono será liquidado por titular y será de hasta $70.000 para quienes perciban un haber igual o menor al mínimo previsional garantizado. En tanto, quienes superen ese umbral recibirán un monto proporcional, de forma tal que la suma total no supere el haber mínimo más el monto del bono.

Según el texto del decreto, el beneficio busca mitigar el efecto negativo que tuvo la fórmula de movilidad jubilatoria vigente entre 2021 y julio de 2024, que no contemplaba la evolución de los precios y provocó un “gran desfasaje” entre los haberes y la inflación, especialmente entre los jubilados de menores ingresos.

La nueva fórmula de movilidad, en vigor desde julio último, actualiza los haberes mensualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. Sin embargo, el Gobierno consideró necesario reforzar los ingresos de los adultos mayores con ingresos más bajos mediante el pago de bonos complementarios.

El bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos ni se computará para otros conceptos. Además, en el caso de pensiones con más de un copartícipe, se considerará un único titular a los efectos del beneficio.

La ANSES será la encargada de implementar el pago, adoptar las medidas complementarias y realizar los controles correspondientes, según lo establece el decreto.

