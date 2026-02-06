Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina: ¿por qué es el 6 de febrero?

El 6 de febrero se celebra el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, una práctica que se suele ejecutar en niñas en algún momento de sus vidas entre la infancia y la adolescencia en determinados países y que internacionalmente está reconocida como una violación grave de los derechos humanos, la salud y la integridad.

Fue el 20 de diciembre de 2012 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución para proclamar este Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.

¿Qué es la mutilación genital femenina?

Se engloban en estas prácticas todos los procedimientos consistentes en alterar o dañar los órganos genitales femeninos por razones que nada tienen que ver con decisiones médicas.

Es una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Viola sus derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte.

La mutilación genital femenina es causa de hemorragias graves y otros problemas de salud tales como quistes, infecciones e infertilidad, así como complicaciones en el parto y un mayor riesgo de muerte de recién nacidos.

¿En qué países se practica?

Aunque se concentra principalmente en 29 países de África y de Oriente Medio, la ablación es un problema universal y se practica en algunos países de Asia y América Latina. Además, persiste también en las poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, en Norte América, Australia y Nueva Zelanda.

El plan de la ONU para acabar con la mutilación genital femenina en 2030

La mutilación genital femenina es una violación de los derechos humanos que infringe los derechos fundamentales de las niñas y las mujeres. La ablación de los genitales femeninos por motivos no médicos puede tener repercusiones a corto plazo o de por vida en la salud física, sexual y mental, desde la infancia hasta la vejez, pasando por la edad reproductiva.

En la actualidad, más de 230 millones de niñas y mujeres fueron sometidas a esta práctica y necesitan acceder a servicios de atención adecuados. La situación es grave: se estima que 22,7 millones de niñas más corren el riesgo de sufrir mutilación genital femenina para 2030, a menos que se intensifiquen las medidas para combatirla. Cada año, aproximadamente cuatro millones de niñas son sometidas a una mutilación genital femenina, y más de dos millones de ellas tienen menos de cinco años.

Los datos indican una disminución en las últimas tres décadas, y hoy se calcula que 1 de cada 3 niñas es sometida a la práctica nociva en comparación con 1 de cada 2 niñas anteriormente. Sin embargo, estos resultados positivos tendrían aumentarse 27 veces para alcanzar el objetivo de acabar con la práctica para el año 2030.

Poner fin a la mutilación genital femenina requiere una inversión sostenida. Por cada dólar invertido para poner fin a la mutilación genital femenina, se obtiene un rendimiento de diez dólares. Por el contrario, no actuar tiene un alto precio: el tratamiento de las complicaciones de salud derivadas de la mutilación genital femenina cuesta a los sistemas sanitarios unos 1400 millones de dólares al año.

Llamada a la acción: cómo invertir

Derribar barreras: integrar la prevención de la mutilación genital femenina en los programas educativos, sanitarios y económicos.

integrar la prevención de la mutilación genital femenina en los programas educativos, sanitarios y económicos. Ampliar la financiación: reforzar la movilización de recursos nacionales y la participación del sector privado.

reforzar la movilización de recursos nacionales y la participación del sector privado. Tomar decisiones basadas en datos: invertir en sistemas nacionales de datos para realizar un seguimiento de los avances y diseñar políticas basadas en la información.

invertir en sistemas nacionales de datos para realizar un seguimiento de los avances y diseñar políticas basadas en la información. Utilizar la influencia: emplear las habilidades profesionales o la influencia social para cuestionar los comportamientos que perpetúan la mutilación genital femenina.

Qué dice Naciones Unidas

El tema de este año, “Hacia 2030: No acabaremos con la mutilación genital femenina sin un compromiso y una inversión sostenidos”, destaca la necesidad de contar con la participación activa y sostenida de los gobiernos, la sociedad civil, las comunidades, las fundaciones filantrópicas y la comunidad internacional. Cada acto de compromiso, ya sea un cambio de políticas, una iniciativa de mentoría, un espacio seguro para el diálogo o una historia compartida de resiliencia, representa un paso hacia un mundo libre de la mutilación genital femenina. Una financiación continua y flexible es fundamental para proteger los logros alcanzados, mantener el impulso y garantizar que los actores nacionales y comunitarios puedan continuar su labor con confianza y estabilidad.

El 6 de febrero de 2026, el Programa Conjunto UNFPA-UNICEF, junto con sus socios, hace un llamamiento al mundo para que renueve sus compromisos, proteja los avances logrados con tanto esfuerzo y garantice que todas las mujeres y niñas puedan vivir libres de la mutilación genital femenina.

Desde 2008, el Fondo de Población y UNICEF dirigen el Programa Conjunto para la Eliminación de la Mutilación Genital Femenina, la iniciativa mundial de mayor alcance destinada a colaborar con los gobiernos y los socios para acelerar los esfuerzos y obtener resultados. El programa se centra en el fortalecimiento de estrategias rentables y basadas en datos empíricos, como la participación de la comunidad y la colaboración con los proveedores de atención sanitaria, con el fin de transformar las normas sociales y de género.

El mensaje del secretario general de la ONU, António Guterres

La mutilación genital femenina viola los derechos humanos universales a la vida, la salud y la integridad corporal — y causa daños duraderos a más de 230 millones de mujeres y niñas en todo el mundo.

Está arraigado en el mismo sesgo de género que restringe el acceso de las niñas a la educación, limita las oportunidades de empleo de las mujeres y limita su participación en la vida pública.

El mundo se ha comprometido a acabar con esta peligrosa práctica para 2030. Pero mientras tanto, 23 millones de niñas siguen en riesgo.

Llegar a cero requerirá un compromiso político sostenido — y una inversión sostenida. Los gobiernos, la sociedad civil, los trabajadores sanitarios y los líderes tradicionales y religiosos tienen un papel que desempeñar. Las Naciones Unidas están trabajando en la prevención y la defensa, asegurando que las supervivientes tengan acceso a cuidados y empoderando a mujeres y niñas a través de la educación, el empleo y oportunidades de liderazgo.

En este Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, renovemos nuestra promesa de proteger los derechos de las mujeres y niñas en todas partes y garantizar que puedan vivir libres de violencia y miedo.

Juntos, podemos acabar con esta injusticia de una vez por todas.