En el massismo esperan el apoyo de Morales, Cobos, Monzó y Abad

En el círculo íntimo de Sergio Massa esperan que en los próximos días algunos de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio se manifiesten a favor de su candidato presidencial. Entre ellos nombraron al gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, que llegó a ese cargo en 2015 con el apoyo del actual ministro de Economía; su correligionario el ex vicepresidente Julio Cobos, pese a su enfrentamiento histórico con Cristina Fernández de Kirchner; el diputado del PRO pero de origen peronista Emilio Monzó y el senador electo de la UCR por la provincia de Buenos Aires Maximiliano Abad. Al mismo tiempo, prevén que más pronto que tarde Mauricio Macri respalde a Javier Milei, tal como ya hizo insólitamente la noche de las primarias.

Los massistas recibieron durante este domingo después del cierre de los comicios llamados y mensajes de dirigentes radicales para iniciar un diálogo e incluso para manifestar su alegría porque se haya evitado un triunfo de Milei en primera vuelta, como muchos temían. Hasta algunos de la Coalición Cívica se comunicaron para sorpresa de la dirigencia del Frente Renovador, el partido de Massa, de tensa relación con Elisa Carrió. Además de Monzó, otros integrantes del PRO que fueron peronistas como Diego Santilli y Cristian Ritondo al menos no apoyarían a Milei. En esa misma posición se manifestó esta noche el ex diputado y ex intendente porteño radical Facundo Suárez Lastra: “No cuenten conmigo para votar a Milei, Como dijo Hipólito Yrigoyen, hay que empezar de nuevo. Lo que supere al populismo deberá ser liberal, progresista y socialdemócrata”.

