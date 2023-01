De Mendiguren: “Ya no hablan de hiperinflación ni Rodrigazo Cavallo, López Murphy, Dujovne, Espert, Milei ni Cachanosky”

De descanso por Pinamar, antes de viajar por trabajo junto al ministro de Economía, Sergio Massa, a Entre Ríos, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, dialogó por teléfono con elDiarioAR. Disparó para varios lados, incluso contra las presiones dentro del oficialismo para que en la campaña presidencial aumente el gasto público, como el llamado “Plan Platita”, como la oposición y cierta prensa llamó a las medidas con las que el Gobierno intentó meter dinero en el bolsillo de la población, sin que tuviera un satisfactorio efecto para el Frente de Todos en los comicios legislativos de 2021.

¿Cuáles es su agenda hoy en día?

Estamos trabajando para incluir en las sesiones extraordinarias del Congreso los proyectos de leyes de agroindustria, gas natural licuado (GNL) e hidrógeno. También estamos trabajando para apoyar la industria automotriz y el complejo forestoindustrial.

¿Y con la inflación?

Estamos negociando con las empresas, hay un ida y vuelta. Tenemos una agenda de todo lo que estamos dando en crédito subsidiado, en acceso al dólar para importaciones, contra el aporte de las empresas para morigerar los precios, teniendo toda la información arriba de la mesa. Siempre están los que nos critican diciendo que los acuerdos de precios no son la solución. Lo sabemos. Son el puente de plata para arreglar las expectativas, para después sentarte a negociar las paritarias pensando en la inflación futura, no la que que pasó.

¿Y con qué se complementan los acuerdos de precios?

Con un orden fiscal, con bajar el déficit fiscal (primario, antes del pago de deuda) del 12% cuando lo agarró Sergio (en agosto pasado) al 2,5%, cuando nadie pensaba que se iba a cumplir esa meta anual con el Fondo (Monetario Internacional), con subir las tarifas, a pesar de los que decían que no se podía, con dejar de financiar al Tesoro con emisión (monetaria), con el refuerzo de las reservas (del Banco Central). En agosto, los empresarios no sabían qué iba a pasar y entonces o no vendían sus productos, o te entregaban con remito abierto, sin precio, o se cubrían con aumentos siderales. Pero después no se dio la devaluación brusca que anticipaban, ni hubo default de la deuda en pesos, el FMI te aprobó la revisión del acuerdo, cerraste con el Club de París, conseguiste más plata del Banco Mundial, del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), de la Corporación Andina de Fomento (CAF). La otro opción era ir a la hiperinflación.

¿Y en el 2023 electoral cómo sigue la receta?

El desafio es mantener la política fiscal o que te venza el Plan Platita. Pero ya no hablan de hiperinflación ni de Rodrigazo los (Domingo) Cavallo, (Ricardo) López Murphy, (Nicolás) Dujovne, (José Luis) Espert, (Javier) Milei ni (Roberto) Cachanosky, que lo anticipaban hace medio año. Massa demuestra que la política debe arreglar la economía. Es imprescindible tener un tipo con capacidad de jugar partidas simultáneas, no un técnico, uno que pueda hablar con los empresarios, los sindicalistas, con Estados Unidos, con China, con la oposición. Uno que cace el teléfono y llame uno a uno a los empresarios para contarles las costillas, porque los conoce uno a uno. Opera al más alto nivel, y lo respetan, y los empresarios ven que no hay otro como él. (Paolo) Rocca lo terminó aplaudiendo el mes pasado (en el seminario Pro Pymes, del grupo Techint) porque está controlando que se haga el gasoducto y cerró el Plan Gas a menos de 4 US$ el millón de BTU (unidad de medida), cuando el importado está a 40. No hay otro que te puede asegurar todo, no es (Mauricio) Macri, es Sergio. Hoy hay una inversión 22% del PBI, el mayor nivel en años. En 22 de las 24 provincias tenés pleno empleo, del 1% a 5% (N. de la R.: en realidad, son 15 los distritos, incluida la ciudad de Buenos Aires, que tienen 5% o menos). Yo lo veo acá en Pinamar: estalló el verano.

Con el cepo cambiario, no saben qué hacer con los pesos e invierten en maquinaria y construcción...

Sí, es eso, pero también hay negocios en la Argentina. La Argentina tiene activos, el problema es la caja chica.

¿Tienen plan B si la sequía afecta la cosecha gruesa (la del segundo trimestre, de soja y maíz) y faltan dólares?

Hay que ver la ecuación cantidad precio a ver si la menor cosecha se compensa con mayor precio, pero siempre Massa va a buscar otra alternativa. Vas a tener dólares de la licitación del 5G. O se me ocurre que podés negociar con Lula que te compre el gas que necesita a cambio de financiarte el segundo tramo del gasoducto... porque Lula no quiere que gane Macri las elecciones. El tema es si el poder quiere banca o cuidar a Massa. Hay que mirar a Estados Unidos, a Brasil, a los empresarios. ¿Quieren a un (Horacio Rodríguez) Larreta con (Hernán) Lacunza con su Power Point? ¿Quién va a negociar con los sindicatos?

Otra opción es depreciar más el peso, sin que sea un salto brusco, para alentar la exportación y desalentar la importación...

Podés acelerar la depreciación, pero no podés hacerlo sin reservas.

