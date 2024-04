Milei dice que él y sus ministros viven de ahorros: cuánto declara cada uno y las sospechas de subregistros

“De los que estamos en el gabinete ninguno se enteró de los aumentos”, contó este lunes Javier Milei en su enésima entrevista con Alejandro Fantino al referirse al escándalo del incremento salarial que se autootorgó y que, después de que lo revelara elDiarioAR, optó por anular. “¿Sabés por qué? Porque ninguno mira el recibo de sueldo”, sonrió en la radio llamada Neura, a la que tanto le gusta frecuentar. “Todos vienen por el bronce... Como todos vienen por el bronce, nadie mira el recibo de sueldo. Estamos todos yendo contra la que tenemos guardada. Estamos vendiendo parte de nuestros autos, estamos liquidando cosas”, se refirió a que supuestamente usan sus ahorros para mantener el nivel de vida que tenían él y sus ministros antes de ingresar al Gobierno.

Pues el Presidente, al 10 de diciembre pasado, cuando asumió el cargo, declaró en su patrimonio una coupé Peugeot de 2013 y una camioneta Mercedes-Benz Sprinter de 2015, depósitos en pesos por $11.590.000 (casi US$13.975 al dólar oficial de entonces) y en dólares por casi US$28.900, y efectivo en moneda nacional por $28.000 (unos US$340) y en la estadounidense por US$4.275. Es decir, en total, unos US$47.500 en ahorros líquidos. Se trata de una cifra relativamente modesta en relación a los US$10.000 o US$25.000 que él decía cobrar el año pasado por cada conferencia que ofrecía. Es menos que los US$51.200 que le costó clonar a su perro muerto, Conan, del que habla como si siguiera vivo. Se trata de un sexto de los US$7.600 del precio promocional que le habría dejado el empresario Eduardo Elsztain para alojarse 50 días en su hotel Libertador antes de llegar a la presidencia argentina, una cifra que revelaron fuentes del sector hotelero y que el vocero Manuel Adorni alguna vez se comprometió a informar pero nunca lo hizo.

Fue el diputado Nicolás Massot quien planteó dudas sobre una supuesta subdeclaración de bienes del jefe de Estado, en una carta abierta publicada en Infobae: “¿Qué pasó con tus numerosas conferencias por las que cobrabas 'entre 10 y 20 mil dólares cada una' o con las ventas de tus libros que 'la gente compra mucho porque escribo cosas interesantes'? Interesante hubiera sido ver tan cuantiosos ingresos reflejados y declarados. Quiero creer que los rumores que circulaban mientras eras diputado y candidato de que una moto buscaba los sobres con dólares después de tus charlas son falsos. Que deben estar todos debidamente facturados, los impuestos pagados, que debe ser un gran malentendido y que tu contador omitió reflejar tan exitosa carrera y tan abultados honorarios en tu declaración. Sería bueno que lo expliques, porque tu declaración jurada no lo hace. No que expliques las conferencias o tu asesoramiento a privados, ya que el ejercicio de la profesión es totalmente compatible con la actividad legislativa. Lo que nunca es compatible es evadir impuestos”. ¿Se atreverá a investigarlo la jefa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi, cultora del bajo perfil?

Con una trayectoria en el negocio financiero, el ministro de Economía, Luis Caputo, declaró dos Kia Carnival, uno de 2008 y otro de 2018, y un Volvo de 2008. En el exterior tiene depositados US$ 1.339.000 y acciones por US$645.000 en las sociedades Sacha Rupaska y Palmeral Chico -dueñas de campos santiagueños deforestados y en disputa con campesinos-, la consultora económica y financiera Anker Latinoamericana –que cerró al ingresar al Gobierno– y Ancora Invesments LP, un fondo de inversión con sede en Canadá, a pesar de que Caputo lo registró en su declaración jurada patrimonial como ministro en el rubro “títulos privados en el país”. Es decir, suma inversiones por casi US$ 2 millones en total. Su par del Interior, Guillermo Francos, un hombre de la casta política, tiene una todo terreno Nissan de 2016, depósitos locales por $1,8 millones (equivalentes a US$2.100) y en el exterior por US$217.000 y acciones en la firma argentina Ovo Prime por US$32.400. O sea, casi US$250.000.

La canciller Diana Mondino, de familia empresaria y trayectoria como directora de grandes empresas, cuenta con un Mercedes-Benz de 2013, depósitos en el país por $4,4 millones (equivalentes a US$5.400) y por US$32.600, US$ 1,1 millones en cuentas en el extranjero, acciones en empresas por US$8,4 millones -sobre todo en Tenaris y Ternium (siderúrgicas del grupo Techint), Banco Roela (propiedad de su familia), la constructora cordobesa Monitora SA y la agropecuaria Inversora Santa Esperanza SA, aunque también en Pampa Energía, Aluar y BBVA- , bonos püblicos y algunos privados por US$874.000 y otros bienes en el exterior por US$352.000. Es decir, más de US$10 millones de fortuna en inversiones varias.

Otro millonario es el abogado Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia y con un pasado repleto de clientes millonarios o polémicos, pero sobre todo por sus casi 30 inmuebles. Tiene un Audi de 2011 y una Honda Rural de 2016, depósitos locales por $215 millones (US$260.000) y US$3.700, fondos en el exterior por US$ 6 millones y S400.000 (US$480) en efectivo. El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que trabajó con Milei en el grupo de Eduardo Eurnekian, cuenta con un MGB convertible de 1980, una todo terreno Mitsubishi de 2013 y un BMW de 2021, depósitos por $12,5 millones (US$15.000) y US$200, unos $18.598 (US$20) en un fondo común de inversión, títulos públicos en dólares por US$75.000, bonos del Tesoro estadounidense por US$3.200, acciones en la Inmobiliaria Greco valuadas en sólo US$13, un canuto de US$15.000 y unos $150.000 (US$180) en efectivo.

El ministro de Defensa y exdiputado radical, Luis Petri, dispone de una pick up Chevrolet S10 de 2018 y un Fiat 600, el legendario Fitito, de 1973. Depositado tiene $858.000 (unos US$1.000) y otros US$12.000. Su par de Seguridad, Patricia Bullrich, otra de la casta política, tiene una Ford Ecosport de 2013, depósitos en pesos por $1.386.000 (US$1.600) y en dólares por apenas US$ 38, y en efectivo otros $300.000 (US$360). Con tan poco dinero declarado, varios ministros como Bullrich difícilmente puedan ser de las que no miran su recibo de sueldo, como dice Milei.

Otra de patrimonio acotado es la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se registró como monotributista en 1997, pero no hizo aportes hasta 2018, mientras recibió ayuda familiar para investigar la “memoria completa”. Después asumió como diputada en 2021. Dispone de depósitos por $609.000 (US$736), cash por $900.000 (US$1.000) y por US$420.

El jefe de la cartera de salud, el médico cardiólogo Mario Russo, tiene un Chevrolet de 2023, depósitos por $354.000 (US$428) y US$38 y un canuto cash de US$5.600 y $4,9 millones (US$5.900). Su colega de Capital Humano, Sandra Pettovello, exproductora periodística, cuenta con dos autos, uno de 2012 y otro de 2016, pero no declaró la marca. En cambio, registró que uno de ellos fue regalo de su marido –no aclara cuál, pero no sería el actor Pablo Rago, con quien sólo estuvo casada de 1993 a 1994–, aunque lo cotizó a $1. O lo subvaluó o el esposo le obsequió menos que chatarra. Depositado tiene $379.000 (US$450), en cash suma $378.000 y US$4.600 y en un fondo común de inversión otros $68.000 (US$80).

