Mondino advierte que recurrirán a decretos y anticipa cortes de luz

Diana Mondino es una de los dos futuros ministros de Javier Milei que asisten este jueves a la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se celebra en el Centro de Convenciones porteño. Pero la próxima canciller, economista de formación, no se privó de hablar de ningún tema antes de entrar, con la prensa, y adentro del salón, cuando expuso ante los empresarios manufactureros.

“Si el Congreso no nos aprueba las leyes, vamos a sacar todo por decreto, como hizo Alberto Fernández”, advirtió Mondino sobre los proyectos de reformas del Estado, privatizaciones, promociones de inversiones, presupuesto 2024, la derogación de 500 leyes que revisó Federico Sturzenegger, entre otros del paquete que enviará Milei al Legislativo apenas asuma el poder el 10 de diciembre. Primera falacia: que Fernández haya recurrido mucho a los decretos de necesidad y urgencia (DNU). “Lo que corresponde es que el Congreso trabaje, apruebe y para eso la gente vota. Si alguien tiene la convicción de que algo es necesario, se hará (por decreto) pero mucho mejor es que los argentinos nos pongamos de acuerdo en que hay que trabajar”, continuó en la Conferencia Industrial Argentina. Aclaró que los DNU “no es lo que corresponde” y que se recurrirá a ellos “sólo si es urgente y necesario”.

Muchachos, si llegaron hasta acá, aguanten seis meses más, que éste va a ser el mejor país del mundo Diana Mondino — Futura canciller ante los empresarios de la UIA

“Nadie que esté trabajando se va a quedar sin trabajo. Cada uno sabe si está trabajando en algo útil”, alertó Mondino. En su alocución ante los industriales, les dijo que ni la inflación ni la falta de productos importados serán problemas para ellos sino que su principal desafío será cambiar su producción o les resultará “muy difícil”. Los llamó a exportar más o a comenzar a hacerlo, según el caso, y a importar para producir localmente.

“El control de precios genera distorsiones, nunca funcionó”, aseguró y ratificó la idea de Milei de terminar con la Secretaría de Comercio y el programa Precios Justos, lo que elevará 40% promedio los valores en las cadenas de supermercados. A ese porcentaje habrá que agregarle el impacto de la suba del dólar oficial, de $368 actual. Entre los industriales se especula con que llegaría al nivel del dólar exportador de hoy, que es de $609. Mondino prometió: “La apertura del cepo será lo más rápido que se pueda porque es destructivo, impide ahorrar, impide hacer transacciones normales. Los dólares son de los exportadores y no del gobierno. El mercado definirá el tipo de cambio”.

Graduada y doctorada en la Universidad de Córdoba, aclaró que el tope en el salto de los precios será puesto por el mercado: “La gente no va a comprar algo a un precio disparatado”. “Muchachos, si llegaron hasta acá, aguanten seis meses más, que éste va a ser el mejor país del mundo”, soltó Mondino a los empresarios. Y les adelantó que “las licencias no automáticas van a desaparecer”, lo que representa para ellos en parte una buena noticia porque podrán acceder a insumos importados con más facilidad, pero en parte es malo porque no habrá protección frente a la competencia extranjera.

En enero y febrero el que no tenga un generador, vaya comprándolo Diana Mondino — Futura canciller ante empresarios de la UIA

La economista y profesora de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (Ucema) les advirtió a los empresarios sobre cortes de luz en un verano que se anticipa muy caluroso, con una infraestructura eléctrica deficitaria: “En enero y febrero el que no tenga un generador, vaya comprándolo. Hagan algo porque con lo que hay no alcanza”. Y aprovechó para criticar la inversión estatal en energía: “¿Por qué el caño lo pagamos los 47 millones de argentinos?”, se refirió al gasoducto Néstor Kirchner, que se financió con el aporte extraordinario de los más ricos y que permitió revertir el déficit energético. Ella hubiera preferido que lo hagan inversores privados. “Nuestro plan energético es bastante amplio”, dijo y anticipó que el sector privado hará más líneas de transmisión eléctrica.

“Hay altas posibilidades de que el 7 de diciembre se firme el acuerdo (de libre comercio) Mercosur-Unión Europea”, apoyó Mondino. Auguró que “Alberto Fernández termine su mandato con el logro”. “Ojalá se pueda dar ahora. En La Libertad Avanza creemos que es francamente deseable. Por supuesto a alguien le va a doler un pie, pero es mucho mejor tenerlo que no tenerlo”, evaluó. Y anticipó otros pactos: “Podemos avanzar con EFTA (las siglas en inglés de la Asociación Europea de Libre Comercio, que integran Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza) y Singapur, las puertas que se abran son oportunidades monumentales, a alguien le va a molestar”, advirtió sobre sectores industriales y agrícolas que puedan salir perjudicados. Lo que no quiere la futura canciller es continuar con el proceso de adhesión a los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). En cambio, dejó atrás la retórica anticomunista de Milei en campaña y abogó por profundizar el Mercosur con la homologación conjunta de productos o títulos universitarios.

