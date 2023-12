Morra, exviceministro de Economía de Guzmán: “El plan es regresivo y recesivo en términos sociales”

Fernando Morra, ex viceministro de Economía cuando Martín Guzmán era jefe de esa cartera y Alberto Fernández presidía el país entre diciembre de 2019 y julio de 2022, reconoce que el nuevo gobierno no tenía muchas alternativas que la terapia de shock que ha adoptado por la herencia recibida. Sin nombrarlo, apunta a la gestión de Sergio Massa en el Palacio de Hacienda. Sin embargo, advierte sobre la falta de contención social en el nuevo programa de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. Morra ahora es director de Suramericana, la consultora fundada por Guzmán tras su paso por el gobierno anterior.

-¿Había alternativa a este shock anunciado el martes por Caputo, entre suba del 100% del dólar oficial y ajuste fiscal del 5% del PBI?

-Ocurrieron varias cosas de las que veníamos diciendo. Uno: no hay dólares. Tratemos de poner un marco a una vía alternativa para este gobierno en esta situación. Porque si no, es teórico. Caputo no consiguió dólares. Evidentemente en las reuniones afuera le dijeron: “Hagan cosas y después vemos”. Con el Fondo (Monetario Internacional) va a ser lo mismo. Le va a traer financiamiento posiblemente por US$3.000 millones, que son los intereses que le vencen ahora adelante, para que no tenga deuda con el Fondo, y no mucho más. Igual esto tiene que pasar por el Congreso y es complicado. Dos: la política marca la cancha. Todo el paquete son medidas que se pueden sacar por decreto, excepto algo puntual de lo que se dijo en términos fiscales. Entonces uno y dos sumados te da que tenés que mantener restricciones porque no tenés financiamiento, que no podés hacer grandes reformas y entonces los de afuera van a esperar. Lo que te queda es empezar el sendero fiscal y tratar de ordenar un poco los mercados de cambio, que es lo que lo que estás viendo. Creo que lo que dejó más dudas y más puntos grises es lo fiscal, pero en esa dirección hay un montón de novedades para los que entendemos que esto hay que tomarlo en serio y es una novedad positiva.

Hay una limitación de las cosas que vos podés hacer. Te doy un ejemplo: subsidios no plantean bajarlo completamente en el paper que anduvo circulando. Estamos hablando de una baja de subsidio de 0,7% del PBI. Obvio que si vos devalúas el subsidio sube, con lo cual, aunque hagas un tarifazo, el tarifazo no te rinde. Me parece bien que lo empiecen a notar y que los números sean un poco más claros. Lo del gasto de capital (N. del R.: obra pública) en general me parece un poco más complicado. Veremos cómo lo hacen. Lo del impuesto a las ganancias ni te cuento porque tienen que pasar por el Congreso. Y después viene el tema de las compensaciones. Creo que ellos se apalancan en la Asignación Universal. El gran agujero, del que no dijeron nada, pero es muy rendidor, es sacarles los bonos a los jubilados y cambiar la fórmula de movilidad. Hay que ver la población. El límite es más político que económico. Es importante el tema de las dos limitantes, que explican el plan: la ausencia de dólares financieros y los límites políticos. La tercer novedad es que no es un programa liberal, tampoco ortodoxo completamente porque tiene dólares múltiples. Pero falta el elemento de coordinación de precios y salarios, que creo que va a ser problemático para poder mantener la idea de shock de única vez. Lo fiscal es mucho suba de impuestos y algo de tarifas, ya no quitar subsidios, sumado a otros recortes que van a tener limites políticos inciertos. Lo previsional se mantiene en silencio todavía y las compensaciones sociales son acotadas.

-Bajan sólo un tercio los subsidios a la energía y el transporte, como dice este paper difundido por el Ministerio de Economía.

-Es razonable.

-¿O sea que le parece un buen paquete ante la situación heredada?

-Me parece flojo en lo fiscal. O sea, si tengo que decir dónde estuvieron los puntos menos claros, me parece que es flojo en lo fiscal y marcadamente regresivo. Es decir, me parece que estamos muy cortos en compensaciones. El Fondo se cansa de decir “social safety net”, la red de contención social. Bueno, la red de contención social, bien gracias. O sea, la suba de asignaciones y la Tarjeta Alimentar es muy corta. Con semejante suba del dólar, con la recaudación que vas a mantener del impuesto PAÍS y demás, con la aceleración de la inflación que vas a tener, que te licúa los gastos, me parece que lo social debería incluir algún anuncio para las jubilaciones. Me parece un poco cruel mantener en vilo a la gente en eso. Me parece que es un poco más claro todo lo que tiene que ver con el tipo de cambio. Lo fiscal está un poco más atado a ese paper chiquitito, hay cosas que no se pueden hacer y me parece regresivo y recesivo en términos sociales.

-¿El dólar mayorista a $800 está bien?

-Sin coordinación de precios y salarios, es probable que no se pueda mantener. Además, el deslizamiento del 2% mensual es muy corto. Se va a perder rápido ese tipo de cambio.

AR/DTC