La petrolera estatal malaya Petronas, cerca de bajarse de la principal inversión con la que sueña Milei

La petrolera estatal malaya Petronas no lo anunció oficialmente, pero fuentes del negocio petrolero confirman lo que este viernes publicó el diario Clarín: hay un 95% de probabilidades de que se baje de la megainversión de US$30.000 millones que venía planificando hace años con YPF para construir una planta de gas natural licuado (GNL) y exportarlo en barco al mundo.

Marcelo Bonelli, periodista de ese medio, comentó que la empresa asiática tiene otro proyecto más interesante en el que invertir. No por nada en julio, poco después de que YPF ratificara esta inversión tras la aprobación del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), el embajador malayo en Buenos Aires, Nur Azman bin Abdul Rahim, prefirió esquivar una entrevista sobre el proyecto con este cronista. El desinterés se venía incubando, pese a que el gobierno de Javier Milei anunciaba la iniciativa con bombos y platillos, dado que es la principal de los US$50.000 millones de inversión que el presidente repite una y otra vez que van a venir con el RIGI.

“No sabemos todavía si Petronas se baja”, aclaran en YPF. “No saben cuál va a ser su integración final en el proyecto. En noviembre ellos tienen que tomar la decisión final de inversión porque en ese momento se licitarán las ingenierías del primer tramo de US$80 millones, que los pondrá sólo YPF o compartidos con Petronas o con otra empresa que se sume. Nuestra idea es continuar con ellos. Pero el proyecto no corre riesgo porque es mucho más grande que Petronas. Nunca se comprometieron en la inversión sino que son un socio técnico. Lo importante es la inversión que pondrán los bancos, hay que conseguirlos y es el trabajo que está haciéndose ahora”, concluyen en la petrolera estatal que preside Horacio Marín.

“Si se bajan los malayos, no está bueno”, admiten en otra de las empresas que explota Vaca Muerta, el yacimiento neuquino desde el que se transportará el gas hasta Punta Colorada, en la costa rionegrina, para exportar el gas a Europa o Asia. En cambio, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confió en Radio Con Vos, que la iniciativa continuará: “Será con Petronas o sin Petronas, pero el proyecto se va hacer, eso según lo hablado con Horacio Marín”.

Para el gobernador “habría otras alternativas de inversión”. “Estoy convencido que YPF lo puede hacer con otros socios y sociedades, con lo cual, no tengo dudas de que la planta de GNL se hará. Confío en los planes de inversión fijados por el presidente de YPF porque se están cumpliendo”, declaró Weretilneck, que disputó la radicación de las instalaciones con su par bonaerense, Axel Kicillof. Admitió “una discusión empresarial, comercial y financiera entre las dos petroleras, pero el proyecto no está en riesgo”. También descartó que vaya a mudarse. En su momento, Marín explicó que optó por Río Negro por una cuestión de costos, dada la menor distancia entre Vaca Muerta y Punta Colorada respecto de Bahía Blanca, y no a las mayores rebajas fiscales que Weretilneck ofrecía en relación a Kicillof.

La indecisión de Petronas se suma a las noticias de postergación del proyecto de hidrógeno verde también en Punta Colorada por más de US$8.000 millones que la empresa australiana Fortescue, representada en la Argentina por el exrugbier Agustín Pichot, había anunciado en 2021 y nunca concretó. Así lo explicó Pichot en el diario La Nación el pasado fin de semana: “Noruega, Brasil, Australia y los Estados Unidos son los cuatro proyectos que están encaminados. En la Argentina recién ahora sale una ley (por el RIGI). En Brasil se hizo una ley del hidrógeno, acá no, acá hicimos una ley de inversiones. Ahora falta la confianza en el país para poner US$4.000 millones. Para que alguien confíe en la Argentina, China, Nueva York o el que sea, tiene que bajar el riesgo país, no tiene que haber cepo. O sea que todavía no está. Inflación y cepo son las dos cosas que piden todos. En Nueva York, cuando vas a JP Morgan, a Meridian, a Citibank o a cualquier entidad financiera, está el tema de la confianza. ¿Sabés lo que te dicen? 'Pero (Mauricio) Macri nos dijo lo mismo'. Si Macri decía A, Alberto (Fernández) decía A y Milei dice A, hoy no tendrías problema. En Brasil, Dilma (Rousseff) dijo A, (Jair) Bolsonaro dijo A y Lula (da Silva) dijo A. En la Argentina Macri dijo A, Alberto dijo C y Milei dice B. Entonces los mercados dicen 'esperemos un poco'. Nosotros estamos avanzando. Tenemos torres de medición en Río Negro. Seguimos invirtiendo. Pero hoy el foco está en Brasil, Noruega, Estados Unidos y Australia”.

La planta de GNL representa la mayor parte del número de inversión con el que sueña Milei. Después están los US$2.500 millones que pondrá YPF para el oleoducto Vaca Muerta Sur, también en Punta Colorada, para elevar la exportación de crudo. En Salta se habla de US$9.000 millones en litio, pero la cotización del oro blanco se ha derrumbado este año y están suspendiéndose proyectos en todo el mundo, también en la Argentina. En San Juan se planifican inversiones por US$3.000 millones para que el país vuelva a producir cobre en 2030, después de dejar de extraerlo en 2018. Este mineral es junto con el litio uno de los más demandados para los autos eléctricos. Después hay otros proyectos como el de la siderúrgica Sidersa por US$300 millones o la automotriz Renault por US$350 millones. Habrá que ver cuánto se concreta o si queda como aquella afirmación de Milei en plena campaña el año pasado cuando decía que ya tenía firmado un acuerdo para conseguir las decenas de miles de millones de dólares necesarios para dolarizar.

AR/DTC