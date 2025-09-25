La pobreza bajó al 31,6% y es el número más bajo desde 2018

La pobreza en el primer semestre del año fue del 31,6% de la población, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este jueves. La cifra marca una fuerta baja de 20 puntos menos comparada con el mismo período de 2024 cuando la pobreza había alcanzado al 52,9% de la población.

De acuerdo a las cifras oficiales, se trata del índice más bajo desde 2018. La indigencia, además, se ubica en el 6,9% de la población.

El dato suma una inyección de optimismo a un gobierno golpeado por la derrota en la provincia de Buenos Aires y que viene tapando la suba del dólar a fuerza del alza en las tasas de interés. La administración de Javier Milei necesitaba de este número como el oxígeno para poder exibirlo de cara a las elecciones de octubre.

De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares del Indec (EPH) del Indec, la pobreza también marca una mejoría en relación al semestre anterior cuando fue de 38,1%, es decir que en lo que va del año bajó 6,5%. En relación a la indigencia también se registró una baja ya que en el semestre anterior fue de 8,2%, registrandose una baja de 1,3%.

En cantidad de personas, las cifras del Indec señalan que en la Argentina 15,05 millones de personas viven en la pobreza, mientras que son 3,39 millones los que están en la indigencia.

Noticia en desarrollo