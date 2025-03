Las potencias del FMI definen el monto del préstamo y la suba del dólar que exigen a cambio

El staff técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el venezolano Luis Cubeddu a cargo del caso argentino, y el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, ya llegaron a un pacto, el llamado staff level agreement (SLA, acuerdo al nivel de staff), pero falta aprobaciones internas dentro del organismo para que le dé difusión. Parte de ese proceso incluye la discusión que este mediodía ocurrirá en Washington en una reunión informal entre el staff, incluida la directora gerenta, la búlgara Kristalina Georgieva, y el directorio de la institución, donde está representados todos los 191 países miembros pero donde pesan sobre todo las naciones ricas del G7 (EE UU, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia). Pero el SLA esta vez no incluye dos cuestiones clave que los técnicos han decidido dejar en manos de la decisión políticas de los directores del FMI: el monto del nuevo endeudamiento y la flexibilización cambiaria que se exige a cambio.

Con el gobierno de Javier Milei se acordó a nivel técnico que el dólar flote dentro de una banda, que ya no suba sólo 1% mensual como hasta ahora, y que se establezcan unas reglas de intervención del Banco Central para evitar sobredevaluaciones o sobrevaluaciones, pero resta determinar en el directorio los máximos y los mínimos en los que podrá moverse el tipo de cambio y las cantidades de reservas que podrá gastar la autoridad monetaria para controlarlo. A su vez, a mayor flexibilidad cambiaria inmediata, como desea el FMI, mayor será el adelanto del préstamo en 2025, como pretende Caputo. Así lo explicaron tres fuentes con acceso a los negociadores.

La reunión informal de Georgieva, Cubeddu y los directores también evaluará los criterios para acceder a un programa de acceso excepcional, como al que aspira la Argentina, dado que pide un préstamo que supera cinco veces su cuota al Fondo. “Son cuatro los criterios para decidir si un país puede acceder a financiamiento por encima del tope usual y uno de esos criterios tiene que ver con la capacidad político-institucional de llevar adelante el programa. Creo que con la aprobación del DNU (decreto de necesidad y urgencia) en el Congreso eso se despejó”, opina el politólogo Ignacio Labaqui.

Los otros tres son la necesidad real o potencial de la balanza de pagos –ingreso y salida de divisas de un país– que no puede satisfacerse dentro de los límites del acceso normal a un crédito del FMI, determinación de alta probabilidad de que la deuda pública se mantenga sostenible y buenas perspectivas de recuperar el acceso a los mercados de capital privados en un plazo y en una escala que permitan a la Nación cumplir con sus obligaciones con el Fondo.

“El board (directorio), en este tipo de programas no es que se entera al final de lo que viene haciendo el staff, sino que está informado desde que formalmente arrancan las negociaciones, hay ida y vuelta desde el momento uno”, cuenta Labaqui. No obstante, reuniones informales como las de hoy son clave para terminar de ultimar los aspectos más controvertidos del nuevo préstamo, los que requieren de un respaldo político, no sólo técnico. La agencia Bloomberg viene publicando que el monto del crédito sería de US$20.000 millones, con lo que se destinarían unos 12.000 millones para pagar vencimientos de la Argentina con el propio FMI y los otros 8.000 constituirían el endeudamiento adicional para cancelar deuda del Tesoro con el Banco Central. Se trata de una suma menor a los 12.000 millones anhelados por Caputo. La Argentina ya debe de por sí 41.000 millones al FMI y es su principal deudor. Los nuevos fondos servirían para fortalecer el patrimonio de la autoridad monetaria, sin aumentar la deuda bruta de la Argentina, pero elevando la neta, es decir, la que se debe a organismos por fuera del Estado nacional. Y se sabe que no es lo mismo deberle al Central, que implica un asiento contable, que al FMI, pues se concede con condicionalidades de política económica, como la cambiaria, y debe devolverse el crédito con el esfuerzo de girar divisas al exterior.

