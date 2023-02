Precios Justos: pese a la disparada de la inflación de enero, aseguran que se mantendrá la pauta de suba acordada

El primer mes del año sorprendió con una inflación general del 6%, superior a las estimaciones –siempre pesimistas– de los consultores privados. El dato contrasta con el porcentaje de aumento que fijó el ministro de Economía, Sergio Massa, en los múltiples acuerdos sectoriales englobados bajo el paraguas de Precios Justos. De alimentos a insumos difundidos y electrodomésticos, el compromiso es no aumentar precios por encima del 3,2% o 4% durante los próximos meses.

Si bien el número cayó como un balde de agua fría e impacta sobre variables concretas de la economía y las expectativas de los distintos agentes económicos, en el Gobierno aseguran que por el momento no habrá revisión de los acuerdos ni posibilidad de modificar las pautas acordadas. Fuentes oficiales recordaron que es un compromiso que las distintas compañías suscribieron voluntariamente pero que, una vez firmado, deben cumplir a riesgo de ser multados. En todo caso, se podrán revisar los términos cuando llegue el momento de renovar los compromisos, recién en junio.

El entorno de Massa confían en que el 3,2% de aumento fijado impactará hacia adelante. “Obviamente no nos gusta el último dato de inflación, se estabilizó en un número alto, pero se espera que esto vuelva a ordenarse”, dicen.

En el sector empresario coinciden en que, por el momento, los términos del flamante acuerdo se mantendrán fijos. “El 3,2% llegó para quedarse y no se habla de abrir eso; la industria no lo va a presentar porque sería gastar tiempo al divino botón”, señalan en una de las grandes empresas de consumo masivo. “Ahora es acomodarse, tratar de acompañar y perder el menos mercado y plata posible”, apuntan.

En cambio, sí darán batalla en otros frentes. Hoy la discusión pasa más por los permisos para importar, un punto que el propio Gobierno puso sobre la mesa de discusión como “contraprestación”. Las empresas cumplen con la pauta, el Gobierno les garantiza el acceso a dólar oficial para ingresar los insumos que precisen.

Este último punto no es menor. Si se les da acceso al dólar oficial, muy por debajo de la cotización que se ofrece en el mercado, se compensa en parte el hecho de que no puedan aumentar los precios al nivel de la inflación general. Del mismo modo, los salarios forman parte de los costos empresariales, que en muchos casos también viajan detrás de la suba de precios. Son variables sobre las que el Gobierno puede derivar la discusión para desacoplar la suba de precios del sendero que traza el IPC.

“El IPC se mueve al 6%, pero no es el único costo de los empresarios”, resume un economista de la órbita oficial, que además considera que el número de enero no es necesariamente un signo de alarma. “Tiendo a pensar que la aceleración de enero compensa un poco la baja de noviembre y diciembre, que fue más baja de lo que arrojaban algunos modelos, y que no va a significar una super aceleración en el mediano plazo. Es probable que febrero y marzo estén más cerca del 6% que del 5%, pero que después se empiece a retomar el sendero”.

Ese “sendero” prometido implica converger hacia el 4% o 3% de inflación mensual que Massa, con cierto voluntarismo político, había previsto inicialmente para abril pero ahora ya desplazó como meta para el cierre del año.

