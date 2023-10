Tras el reclamo de Massa, Insaurralde renunció a su candidatura a concejal de Lomas de Zamora

Martín Insaurralde no renunció a la jefatura de gabinete bonaerense apenas se difundieron sus videos con una modelo en un yate en Marbella, en plena campaña electoral y mientras el 40% de los argentinos y el 47% de los habitantes del conurbano padece la pobreza, sobre todo en su municipio, Lomas de Zamora. Lo hizo varias horas más tarde después de conversar 30 minutos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Pero aún mantenía firme su candidatura a concejal del distrito donde todavía es intendente en licencia, que había pedido para ir a ocupar el cargo en La Plata hace dos años. Tuvo que reclamarle anoche el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, que dimita a esa postulación para que esta mañana el vocero de Insaurralde informara que declinaba de presentarse a los comicios. Su nombre aparecía bien grande en la boleta de UP en Lomas de Zamora, el tercer partido más poblado de Buenos Aires, detrás de La Matanza y la capital provincial.

El portavoz aclaró que Insaurralde tampoco volverá a ejercer la intendencia. “Error grave”, así había calificado Massa su viaje a España. Kicillof escribió en X el sábado cuando aceptó la renuncia de su jefe de Gabinete: “Las explicaciones se tendrán que dar en los ámbitos correspondientes. La celeridad con la que se resolvieron las cosas pone de manifiesto con claridad cuál es mi posición y mi decisión”. Pensar que el economista había hecho campaña a gobernador en 2019 recorriendo los 135 municipios de Buenos Aires en un Renault Clio de quien sería su primer jefe de Gabinete, Carlos Bianco. Pero en 2021, tras la derrota electoral y un viaje de Kicillof a Santa Cruz a ver a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el mandatario bonaerense resignó a su amigo del cargo, lo puso como jefe de asesores y lo sustituyó por el caudillo de Lomas de Zamora. Del Clio al yate. “Nosotros somos el Clio, no pertenecemos al yate. En su momento, no nos dio la espalda para resistir a CFK”, cuentan en el entorno de Kicillof.

Ahora Insaurralde deberá dar explicaciones por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero ante la Justicia. Allí será denunciado este lunes por el diputado Ricardo López Murphy y la candidata a senadora María Eugenia Talerico. No sólo pedirán investigar el viaje sino también el supuesto millonario divorcio con Jesica Cirio. En la declaración jurada patrimonial del ahora ex jefe de Gabinete figuraba una modesta tenencia de activos y se ocultaba la fortuna de quien era hasta hace poco su esposa, pese a que tenía la obligación de informarla.

AR